TON策略来了 全球首家儲備TON上市公司单日暴涨114％

作者 Allen Li 作者 Allen Li 关于作者 Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒、香港01曾担任记者。 ... 作者简介 分享 已复制 最后更新: 八月 6, 2025

在那斯達克掛牌的社群商務科技公司 Verb Technology Company（股票代號：VERB）宣布，計畫透過 5.58 億美元的私募融資，成為全球首家以 Toncoin（TON） 作為主要財務儲備資產的上市企業。消息传出后，VERB股价昨日劲升114.72％，而今天盘中则回吐升幅，截稿前报18.766美元跌8.1％。

公司更名“致敬“Strategy

根據公司聲明，交易完成後（預計 8 月 7 日左右），公司將正式更名為 TON Strategy Co.。

Verb 表示，募集資金的大部分將用於購買 TON 並進行質押，藉由 The Open Network 區塊鏈的 權益證明（PoS）機制 產生穩定收益。

本次融資採用 私募股權投資（PIPE） 方式，以每股 9.51 美元（以 8 月 1 日收盤價計算）發行約 5,870 萬股普通股，吸引超過 110 家機構投資者參與。投資名單由 Kingsway Capital 領投，並獲得 Blockchain.com、Vy Capital、Ribbit Capital、Graticule 等參與，其他支持者還包括 Pantera、ParaFi、Animoca、Arrington Capital、Kraken、BitGo、FalconX、The Open Platform（TOP）、Hivemind Capital 及 CMCC Global。

公司進一步指出，募集總資金中 77% 將以現金儲備 形式持有，最終目標是擁有 TON 代幣 流通市值的 5%。同時，公司約 36% 的股本將被鎖定 6 至 12 個月。

Bitcoin Hyper预售突破620万美元，价格上涨即将来临

Bitcoin Hyper（$HYPER），首个基于Solana虚拟机（SVM）的BTC原生二层网络，已在其公开预售中筹集超过620万美元，当前金额为627.8761万美元，目标为2164.4097万美元。代币定价为0.0115美元，下一价格层级预计将很快公布。

Bitcoin Hyper旨在结合比特币的安全性和Solana的速度，支持快速、低成本的智能合约、去中心化应用（dApps）和迷因币创建，并实现无缝BTC桥接。该项目经过Consult审计，设计注重可扩展性、信任度和简洁性。

迷因吸引力与实际效用的”黄金交叉”，使得Bitcoin Hyper成为2025年最值得关注的Layer 2竞争者。