Tom Lee 、 Arthur Hayes看好以太坊年内有望上1万美元

上周加密市场刚经历一场被称为“史诗级”的去杠杆与清算潮，距离 2025 年结束也不足三个月，但看多声音并未退潮。两位行业知名人物， BitMine 董事长的 Tom Lee，以及 BitMEX 联合创始人 Arthur Hayes 一致认为以太坊本年仍有机会冲击1万美元。

两大意见领袖的目标区间与论据

Tom Lee 在周二做客《Bankless》节目时给出明确区间：年末目标位落在 1 万至 1.2 万美元。

Arthur Hayes 与其同台，直接重申此前看法：“年底到 1 万美元”的预测不变。

值得一提的是，以太坊自本年破顶后，一直处于回调状态，今日更一度跌穿4,000美元，截稿前日内跌近1.9％。以现价计算，即要暴涨150％才完成目标，但近10年来，以太坊在第四季度的平均涨幅约为 21%。

“四年筑底”的框架 进入新一轮价格发现

Lee 的核心逻辑是“时间维度的积累”。自 2021 年 以太坊创下 4,878 美元历史高点后，价格长期处在宽幅震荡中。他将这段周期解读为“四年的筑底/夯实（basing）”。在他看来，近期走强更像是摆脱旧区间，步入新的价格发现阶段，而非典型的“井喷式吹顶（blow-off top）”。

今年 8 月，ETH 曾短暂重回 2021 年高点上方，但很快回落，并未再次强攻该水平。Lee 补充称，明年或将出现多项基本面驱动因素（例如生态扩张、制度资金的潜在参与度变化、应用面活跃度等），因此 1 万美元更像是“一道里程碑”，而非周期极限。

预测股市下月再创新高

需要提醒的是，这份乐观建立在上周五全市大幅杀跌之后。彼时市场去杠杆规模庞大，全网清算额超过 190 亿美元，多数主流币价同步重挫。

Tom Lee 作为掌舵美国上市公司 BitMine Immersion（BMNR）的人物，该公司不断扩大对以太币投资力度。最新公告显示，BitMine 的以太币持仓已升至 303 万枚，总市值约 126 亿美元，因此他力撑以太坊的唱好言论亦有些“利益冲突”。

值得一提的是，他认为最近的关税风波所引起的回调不是问题，预计下个月标普500指数将迎来新高。

