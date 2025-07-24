代币化美股日交易量达3亿美元 24小时交易低手续费

作者 Allen Li 作者 Allen Li 关于作者 Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒、香港01曾担任记者。 ... 作者简介 分享 已复制 最后更新: 七月 24, 2025

由Backed Finance开发的代币化美股产品xStocks，其交易额在22日突破3亿美元，距上线仅4周时间。

xStocks是一个利用区块链技术实现美国股票及ETF（交易所交易基金）碎片化持有的平台。该服务于2025年6月下旬上线，目前已在大型交易所Kraken、Bybit以及基于Solana（SOL）的DeFi协议中提供。

该产品支持60多种股票和ETF代币，旨在融合传统金融与去中心化基础设施，实现24小时交易、降低手续费，并可在DeFi生态中应用。

https://twitter.com/xStocksFi/status/1947664308583956818

迅速增长的战略与市场环境

这一成功的背后，首先是Kraken积极与监管机构合作，确保合规。这与2021年因牌照问题被迫停止类似服务的币安形成鲜明对比。

其次，底层Solana区块链的高吞吐性能为快速普及提供了支撑，使股票碎片化持有与DeFi协议实现无缝整合。

同时，市场时机也是关键因素。xStocks的上线恰逢机构与散户对现实世界资产（RWA）代币化需求高涨的时期。

此外，平台消除了传统券商收取的手续费与地域限制，使其在美国以外的用户中也广受欢迎。

现实世界资产代币化加速与未来展望

这3亿美元的成交额主要由Kraken、Bybit以及Solana生态中的DeFi平台推动。

xStocks的成功反映了一个更大的趋势：不仅是股票，包括房地产、商品等多种现实世界资产的代币化正在加速。

Backed Finance计划未来将xStocks拓展至更多交易所与区块链，并将其定位为不依赖单一平台的公共产品。

这一举措也使Kraken在代币化证券领域建立了相对竞争优势。

此外，该公司自2025年4月起已为部分客户提供传统美股交易，并以此为基础推出了xStocks服务。