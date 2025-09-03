由Thiel支持的巨鲸ETHZilla进军流动再质押，向EtherFi注入1亿美元ETH

作者 Ada Chui 作者 Ada Chui 关于作者 专注于研究加密货币市场及区块链等领域，凭借以往的采访及写作经验，敏锐捕捉经济和科技领域的最新动向。 作者简介 分享 已复制 文章免责声明 文章免责声明



免责声明：加密资产高风险，投资需谨慎。本文仅供信息参考，不构成投资建议。加密市场波动剧烈，您可能面临全部本金损失的风险。 最后更新: 九月 3, 2025

免责声明：加密资产高风险，投资需谨慎。本文仅供信息参考，不构成投资建议。加密市场波动剧烈，您可能面临全部本金损失的风险。

2025年9月2日，由彼得·蒂尔等知名投资者支持的纳斯达克上市公司ETHZilla Corporation宣布，将其价值1亿美元的以太坊储备部署至流动再质押协议EtherFi。

此举标志着ETHZilla首次直接与DeFi基础设施整合。该公司希望通过此部署提升其持仓收益，同时增强以太坊网络的安全性。

ETHZilla 利用 EtherFi 释放以太坊持仓收益

执行董事长 McAndrew Rudisill 将这一转变描述为“财政管理上的战略演进”。他在新闻稿中表示：“通过将1亿美元部署至流动再质押，我们不仅强化了以太坊的网络安全，还释放了额外的收益机会，以提升公司金库资产的回报率。

与 EtherFi 的合作，是我们深入参与 DeFi 生态的重要一步。

🚨 Breaking ETHZilla news 🚨



Today, we are excited to announce that we will deploy ~$100 million worth of our ETH holdings into the @ether_fi restaking protocol.



This marks our first engagement with DeFi protocols but it certainly won't be our last! pic.twitter.com/PrVleYWWr3 — ETHZilla (@ETHZilla_ETHZ) September 2, 2025

此次资金配置占据了 ETHZilla 以太坊储备中的一部分。根据8月31日的数据，ETHZilla 持有共计102,246枚ETH，市值约为4.56亿美元。除了加密资产外，该公司还持有2.21亿美元的现金及等价物，并拥有超过1.66亿股已发行股份。

根据该公司资本汇总资料，ETHZilla在8月大举扩增其以太坊仓位，当月以平均价格3,949美元购入超过20,000枚ETH。

此次选定的投资对象 EtherFi 是一个提供增强收益的再质押协议，允许用户将已质押的ETH进一步重新用于以太坊核心验证以外的安全层与服务，以提升回报。

EtherFi创办人兼执行长Mike Silagadze表示，ETHZilla的加入是一个分水岭时刻。

“他们的承诺凸显了机构对去中心化协议日益增强的信心，并展现了一种将传统金融与以太坊生态系统连结的独特方式。”Silagadze说道。

此次行动发生在ETHZilla于7月底从180 Life Sciences Corp.完成品牌重塑之后。当时，公司正式转型聚焦数位资产，并将以太坊纳为其核心金库储备资产。

ETHZilla获得超过60家机构及加密原生投资者支持，并宣布将透过「上市公司私募股权」（PIPE）交易筹集4.25亿美元资金，另计划额外发行高达1.5亿美元的潜在债务证券。

此次融资所得将专门用于购买以太坊、金库操作以及交易相关成本。其金库策略由ETHZilla与Electric Capital共同管理，并开展一项链上收益计划，目标是跑赢传统ETH质押回报率

公司表示，其整体规划将结合借贷、流动性提供与结构型协议等多元手段，旨在收益优化与风险控管之间取得平衡。

随着以太坊再质押日益受到关注，ETHZilla正转型为教育者与投资者双重角色

近期，ETHZilla以100万美元达成和解，取消了Elray Resources持有的130万股未发行股份，借此精简资本结构，进一步聚焦加密领域。这项行动也与其更宏观的转型方向一致：不仅定位为投资者，也致力成为教育推广者。

ETHZilla设立的「以太坊学院」（Ethereum School）每周发布教学内容，涵盖货币政策与质押经济学等主题。近期教材特别强调以太坊自2022年合并（The Merge）以来，其燃烧机制与发行模式已使年化净发行率降至仅0.139%，凸显其潜在的通缩属性。

Announcing ETHZilla's Ethereum School 🦖🤓



Every Friday, ETHZilla will teach you something that you may not know about Ethereum.



Today's lesson: Ethereum's monetary policy.



Ethereum doesn't have a supply cap like Bitcoin – instead, it has an issuance cap that ensures long-term… pic.twitter.com/88gYNAizj4 — ETHZilla (@ETHZilla_ETHZ) August 29, 2025

与此同时，流动再质押在整个生态系统中持续增长。以太坊协议中的总锁仓价值（TVL）已攀升至300亿美元，这一增长主要受到验证者从原生质押转向再质押的推动。 EtherFi在TVL方面领跑全行业，通过与EigenLayer整合，为用户提供再质押收益，超越了Eigenpie。

企业对以太币的需求依然强劲。根据SER数据，Tom Lee旗下的BitMine持有约180万枚ETH，而Joe Lubin的SharpLink以83.7万枚ETH位居第二。 SharpLink在8月25日至31日期间增持了39,008枚ETH，平均购入价格为4,531美元，使其金库价值提升至36亿美元。