泰国推出游客加密货币兑泰铢支付系统　自8月18日起生效

泰国于2025年8月18日星期一推出了“TouristDigiPay”计划，允许外国游客将加密货币兑换成泰铢，用于全国范围内的电子支付。

该计划在监管沙盒框架内运行，严格执行“了解你的客户”（KYC）要求，并设置每月支出限额，以防止金融犯罪，同时提升旅游收入。

Thailand will launch the “TouristDigiPay” scheme on August 18, allowing foreign visitors to convert cryptocurrency into Thai baht for QR code payments. The program runs under a regulatory sandbox, requires strict KYC/AML checks, and sets monthly spending limits of 50,000–500,000… — Wu Blockchain (@WuBlockchain) August 17, 2025

政府联盟通过数字创新推动旅游业复苏

根据本地报导，副总理兼财政部长披猜·春哈瓦吉拉（Pichai Chunhavajira）与财政部、证券交易委员会（SEC）、反洗钱办公室以及旅游和体育部的官员共同推出了该计划。

该计划针对今年旅游业的显着放缓，主要原因是中国游客数量的下降。

该系统要求游客在受SEC监管的数字资产业务和泰国银行监管的电子货币提供商处开设账户。

参与者需通过严格的客户尽职调查检查，并只能通过持牌运营商将数字资产兑换成泰铢，兑换后的资金可通过QR码支付及其他电子方式使用。

该计划禁止直接提取现金，并限制参与资格为临时居留泰国的外国游客。

SEC已完成关于利用金融创新和数字资产促进经济及旅游业增长的公众咨询，反馈期亦于8月13日结束。

监管框架基于更广泛的加密整合策略

泰国的旅游加密支付系统在2025年全年奠定的监管基础上进一步扩展，包括内阁于6月批准的数字资产资本利得五年个人所得税免税政策。

该税收优惠仅适用于2025年1月1日至2029年12月31日期间通过SEC持牌平台的交易。

🇹🇭 Thailand’s Cabinet has approved a new tax measure to accelerate its ambition of becoming a leading global hub for digital assets.#thailand #taxhttps://t.co/HgLTU3EC35 — Cryptonews.com (@cryptonews) June 17, 2025

该免税政策旨在将泰国定位为领先的数字资产中心，同时通过间接经济活动产生超过10亿泰铢的额外税收收入。

副财政部长朱拉蓬·阿蒙威瓦（Julapun Amornvivat）表示，该政策旨在吸引外来资本并刺激数字资产市场。

泰国同时加强了监管力度，于5月封锁了五家主要加密货币交易所的访问权限，包括Bybit、CoinEx和OKX，因其未获得许可证运营。

证券交易委员会（SEC）将投资者保护和防止洗钱列为打击行动的主要考虑。

监管机构还于5月推出了价值1.5亿美元的数字投资代币“G-tokens”，允许散户投资者通过基于区块链的代币购买政府债券，最低投资额仅为3美元。

该举措扩展了对历史上仅限于机构投资者的政府支持投资机会的接入。

全球加密旅游趋势在亚洲市场势头强劲

泰国的加密支付系统与亚洲其他地区的类似举措相呼应，不丹率先行动，于5月推出了全球首个国家级加密旅游支付系统。

不丹与Binance Pay和DK Bank合作，启用了超过100种加密货币支付机制的服务，包括机票、签证费、酒店住宿，甚至路边水果摊。

Bhutan 🇧🇹 is building forward.



Exploring how crypto payments with #BinancePay can drive inclusion, boost tourism, and fuel economic growth.



With:

🔸 Ugyen Tenzin (DK Bank)

🔸 Damcho Rinzin (Dept. of Tourism)

🔸 Hobeng Lim (GMC Bhutan)



This is how we turn vision into real-world… pic.twitter.com/LLXMoQv70n — Richard Teng (@_RichardTeng) June 30, 2025

不丹系统已接入超过100家本地商家，并实现交易实时以本地货币结算，无需支付手续费。

该计划解决了游客长期面临的问题，包括高额交易费用、货币兑换成本以及国际卡接受范围有限，同时为农村手工艺者和小型摊贩提供了支付基础设施接入。

同样，法国里维埃拉地区近期通过Binance Pay与金融科技公司Lyzi的合作，在超过80家企业中实施了加密支付选项。

客户可在戛纳、尼斯、安蒂布和摩纳哥的酒店、餐厅及奢侈品零售店使用稳定币和其他加密货币通过扫描QR码进行支付。

泰国旅游委员会在咨询过程中表达了对生态系统准备和利益相关者意识的担忧。

副主席布米基蒂·鲁克泰恩加姆（Bhummikitti Ruktaengam）指出，许多普吉岛的利益相关者对正在进行的咨询毫不知情，同时随着非法外国业务活动增加，洗钱风险依然存在。

泰国的数字资产监管调整包括对本地交易所上市准则的拟议变更，要求公开披露交易所发行代币的关联方关系。

证券交易委员会（SEC）董事会于6月批准了变更，将上市标准与使用模式、技术发展和行业结构相一致。

该国于5月在Maxbit交易所上市了Tether的黄金支持代币XAU₮，标志着泰国市场首次推出实物黄金代币化产品。

每个代币代表一金衡盎司实物黄金的所有权，这些黄金存储在安全金库中，扩展了泰国交易者的投资选择。