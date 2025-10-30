Tether 9月底持有37.5万盎司实体黄金储备 市值超过21亿美元
Tether 公布第三季黄金储备，截至9月底Tether Gold持有37.55万盎司实体黄金储备，以9月底黄金价格每盎司3858.96美元计，市值超过14.49亿美元；以上周金价计算，市值接近21亿美元。
数据由TG Commodities S.A. de C.V确认，Tether 每一颗XAUt代币均有最少1盎司黄金支持，并储存在瑞士。Tether在新闻稿指出，2025年黄金价格飙升至历史新高，主要受持续通胀、地缘政治分裂，以及央行与机构投资者需求加速所驱动。在此全球趋势下，Tether Gold储备于2025年第三季突破11.6吨，代币化价值近15亿美元。
根据The Block 的数据，XAUt目前是规模最大的化币化黄金产品，以市值计占整体市场56%；其次是由Paxos发行的PAXG，占36%。
除了黄金储备之外，Tether 执行长 Paolo Ardoino 在X上表示，Tether持有1350亿美元美国国债，持有量超越南韩，成为全球第17大美国国债持有者。
根据Coinbase数据，截至撰搞时，Tether Gold最新市值15.2亿美元；总供应量52.2万枚；流通供应量37.9万，代表着约有14万枚可供出售。
