Tether增持8888枚比特币 成第二大持币私企

稳定币巨头 Tether 在季度末再次出手加码比特币。链上追踪数据显示，该公司于 9 月 30 日通过其关联交易所 Bitfinex 钱包购入 8,888.88 枚 BTC，价值约 10 亿美元，并转入官方储备地址。

私企持有量排名第二

这笔交易延续了 Tether 自 2022 年起的既定策略，将部分季度利润用于增持比特币，作为长期储备。若数据属实，Tether 的总持仓将升至 109,410 枚 BTC（bitcointreasuries统计为87474枚），总值超过 124 亿美元，仅次于 Block One，成为全球第二大企业比特币持有者。

值得一提的是，以Tether持有的109,410 枚比特币计算，在上市公司中足以排名第二，仅次于Strategy。

CEO回应暗示事件属实

Tether CEO Paolo Ardoino 在社交媒体回应转账追踪时，仅以一句“Yeah“和一张迷因图暗示认同，表明公司维持“定期买入”的承诺。今年早些时候，他曾透露 Tether 同时储备了黄金与美国国债，并强调抗通胀资产是其战略核心。

除了稳定币业务，Tether 去年创下 130 亿美元利润，并积极扩展至人工智能、能源及挖矿等新领域。近期公司还宣布推出受美国监管的 USAT 稳定币，与 USDT 形成互补，进一步扩大版图。

目前，USDT 流通规模已突破 1,750 亿美元，稳居全球第一大稳定币。

