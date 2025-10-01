BTC $116,279.13 3.02%
ETH $4,298.62 3.72%
USDT $1.00 -0.02%
XRP $2.93 2.94%
SOL $217.58 5.49%
TRX $0.33 0.25%
SHIB $0.000012 5.15%
Cryptonews 比特币新闻

Tether增持8888枚比特币 成第二大持币私企

比特币
广告披露
广告披露

我们始终坚持对读者信息透明。部分内容包含联盟链接，我们可能会通过这些合作关系获得佣金。然而，这种潜在收益绝不会影响我们的分析、观点或评测。我们的编辑内容独立于市场推广合作，所有评级均基于既定评估标准，确保公正客观。
广告披露
广告披露

我们始终坚持对读者信息透明。部分内容包含联盟链接，我们可能会通过这些合作关系获得佣金。然而，这种潜在收益绝不会影响我们的分析、观点或评测。我们的编辑内容独立于市场推广合作，所有评级均基于既定评估标准，确保公正客观。
作者
Allen Li
作者
Allen Li
关于作者

Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒、香港01曾担任记者。 ...

作者简介
广告披露
广告披露

我们始终坚持对读者信息透明。部分内容包含联盟链接，我们可能会通过这些合作关系获得佣金。然而，这种潜在收益绝不会影响我们的分析、观点或评测。我们的编辑内容独立于市场推广合作，所有评级均基于既定评估标准，确保公正客观。
最后更新: 
为什么信任 Cryptonews
Cryptonews 已经覆盖加密货币行业超过十年，旨在为读者提供具有洞察力的信息。我们的记者和分析师在市场分析和区块链技术方面拥有丰富的经验。我们努力保持高标准的编辑准则，注重事实准确性和公正报道，涵盖从加密货币和区块链项目到行业事件、产品和技术发展的各个领域。我们在行业中的持续存在，体现了我们在数字资产不断发展的世界中提供相关信息的承诺。了解更多关于 Cryptonews 的信息
广告声明我们致力于为读者提供完全透明的信息。我们的一些内容包含附属链接，通过这些合作伙伴关系，我们可能会获得佣金。

稳定币巨头 Tether 在季度末再次出手加码比特币。链上追踪数据显示，该公司于 9 月 30 日通过其关联交易所 Bitfinex 钱包购入 8,888.88 枚 BTC，价值约 10 亿美元，并转入官方储备地址。

私企持有量排名第二

这笔交易延续了 Tether 自 2022 年起的既定策略，将部分季度利润用于增持比特币，作为长期储备。若数据属实，Tether 的总持仓将升至 109,410 枚 BTC（bitcointreasuries统计为87474枚），总值超过 124 亿美元，仅次于 Block One，成为全球第二大企业比特币持有者。

值得一提的是，以Tether持有的109,410 枚比特币计算，在上市公司中足以排名第二，仅次于Strategy。

CEO回应暗示事件属实

Tether CEO Paolo Ardoino 在社交媒体回应转账追踪时，仅以一句“Yeah“和一张迷因图暗示认同，表明公司维持“定期买入”的承诺。今年早些时候，他曾透露 Tether 同时储备了黄金与美国国债，并强调抗通胀资产是其战略核心。

除了稳定币业务，Tether 去年创下 130 亿美元利润，并积极扩展至人工智能、能源及挖矿等新领域。近期公司还宣布推出受美国监管的 USAT 稳定币，与 USDT 形成互补，进一步扩大版图。

目前，USDT 流通规模已突破 1,750 亿美元，稳居全球第一大稳定币。

Bitcoin Hyper逆势预售接近1900万美元

市场上有一种资产，在比特币进入调整时，却走出截然不同的节奏。Bitcoin Hyper ($HYPER) 作为首个建立于Solana虚拟机的比特币Layer 2项目，选择在宏观情绪低迷时启动预售，并已接近1,900万美元的集资门槛。这不仅代表散户热钱的涌入，也可能预示着新叙事的成形。HYPER试图整合比特币的原生安全性与Solana的高效率架构，让BTC不再只是储值媒介，而是能够进行智能合约运算与dApp开发的可编程资产。

这一设计理念打破了比特币作为静态数位黄金的既有印象，也为DeFi、支付与meme币创建开启新通道。通过SVM架构，HYPER实现闪电般速度与低成本交互，并具备跨链桥与dApp部署的多重弹性。这个项目并非仅凭愿景吸引投资。Consult安全审计的通过，让其基础层逻辑更具公信力，而阶梯式预售价格机制也鼓励早期入场者抢占优势地位。$HYPER代币 目前价格仍维持在0.012995美元，但随着配额逐步减少，后续价格上调已是既定安排。可透过加密货币与信用卡方式直接在官网参与，进场门槛低、流通弹性强。

点击这里参与预售
Logo

为什么信任 Cryptonews

2M+

全球活跃月用户数

250+

指南和评测文章

8

在市场的年资

70

国际团队作者
editors
+ 66 更多
作者列表

最值得关注的加密ICO

发掘仍在预售阶段的热门代币——潜力满满的早期潜力股！

探索我们链上工具

  • 加密货币兑换器
    加密货币兑换器
    访问
  • 以太坊Gas费用：实时跟踪器与计算器
    以太坊Gas费用：实时跟踪器与计算器
    访问
  • 加密货币价格预测
    加密货币价格预测
    访问
  • 加密货币市值与价格
    加密货币市值与价格
    访问
为日常币圈玩家打造的智能工具

市场概况

  • 7日
  • 1月
  • 1年
市值
$4,177,286,438,780
2.09
最热门币种

更多文章

新闻
OSL集团与Solana基金会宣布达成合作 加速合规真实世界资产代币化进程
Allen Li
Allen Li
2025-10-01 09:18:49
新闻
比特币价格预测：”Uptober”行情能否将BTC推至12万美元以上？
Sze Lam
Sze Lam
2025-10-01 09:15:54
Allen Li
Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒香港01曾担任记者。 作为一名自由撰稿人，他涉猎广泛，擅长领域包括财经、时事、体育等等。 他在财经编辑的经验基础上，结合对网络发展和文化的理解，能够以平实、贴近生活的角度引领读者探索加密世界和全球经济。
阅读更多
Crypto News in numbers
editors
作者列表 + 66 更多
2M+
全球活跃月用户数
250+
指南和评测文章
8
在市场的年资
70
国际团队作者