特斯拉公布业绩夜盘跌近6％ 比特币持仓浮盈2.84亿美元

作者 Allen Li 作者 Allen Li 关于作者 Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒、香港01曾担任记者。 ... 作者简介 分享 已复制 广告披露 广告披露



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随着比特币在第二季度强势上涨近30%，电动车巨头特斯拉（Tesla）最新财报显示，其持有的比特币总价值已突破12亿美元。这一增长不仅来自币价飙升，也受益于美国会计准则最新改革的推动。

比特币持仓为上市公司第十

根据 Bitcoin Treasuries 数据，特斯拉目前持有11,509枚比特币，位列全球上市公司比特币持仓量第十。自4月初比特币价格约8.3万美元上涨至6月底的10.7万美元，特斯拉持有的比特币市值随之膨胀至12.35亿美元，单季录得约2.84亿美元的未实现收益。

加密资产以市场价格反应在财务报表上

美国财务会计准则委员会（FASB）新规自今年起实施，要求企业按季度记录加密资产的“公允价值”。这意味着财报能够更准确反映比特币价格的波动。过去，特斯拉因币价下跌被迫计提大额减值损失，且只有在卖出加密货币时才能确认收益；新规实施后，加密资产的涨幅得以直接呈现，让投资者更清楚了解企业的真实资产状况与潜在价值。

在经营数据方面，特斯拉第二季度营收达225亿美元，略高于市场预期的223亿美元；每股收益（EPS）为0.40美元，符合分析师预测。财报发布后，特斯拉股价在夜盘交易跌近6％，报312.78美元。

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