Telegram创始人生日不庆祝 呼吁大众重视网路监管恶化

作者 Allen Li 最后更新: 十月 10, 2025

在迎来41岁生日之际，Telegram创始人兼CEO Pavel Durov 发文称自己选择不庆祝，而是在社交平台X上发文发出警示。他提醒，全世界的自由互联网正面临前所未有的威胁，如果不立即采取行动，这一代人可能会成为历史上最后一批真正拥有数字自由的人。

欧洲各国实施网路监测

I’m turning 41, but I don’t feel like celebrating.



Our generation is running out of time to save the free Internet built for us by our fathers.



What was once the promise of the free exchange of information is being turned into the ultimate tool of control.



Once-free countries… — Pavel Durov (@durov) October 9, 2025

Pavel Durov 文中表示自己即将年满41岁，但没有庆祝的心情。他认为我们这一代人，正面临失去由我们的父辈为我们建立的自由互联网的危机。

曾经承诺的自由信息交流，如今正被转变为终极的控制工具：

曾经自由的国家正在引入反乌托邦式的措施，例如数字身份认证（英国）、在线年龄验证（澳大利亚）、以及对私人信息的大规模扫描（欧盟）。

德国正在迫害任何敢在互联网上批评官员的人。英国因为推文而监禁成千上万的人。法国则对捍卫自由与隐私的科技领袖进行刑事调查。

一个黑暗、反乌托邦的世界正在迅速逼近，而现代人却在沉睡。这一代人，可能会被历史记为最后一个拥有自由——却任由自由被剥夺的一代。

不庆祝以呼吁世人重视祖先遗产

Pavel Durov认为我们这一代人被迫相信最重要的斗争，是去摧毁我们先辈留给我们的所有东西：传统、隐私、主权、自由市场以及言论自由。

通过背叛祖先的遗产，把自己推上了一条自我毁灭的道路——道德、智慧、经济，最终甚至是生物上的毁灭。所以，他今天不会庆祝，更呼吁大众重视。

民主选举不再民主

Pavel Durov 的担心不无道理，网路不但可以被限制即可成为控制思想的工具，根据《2024 年网络自由简报：在线信任之争》显示，在受调查的72个国家中，至少有25个国家的政府在选举期间限制民众上网，包括封锁社交媒体、屏蔽涉及政治、社会或宗教内容的网站，这些措施往往旨在影响选举结果。

除了选举期间，政府还通过逮捕、暴力及其他压制手段控制网络言论。报告指出，至少56个国家的网民因发表政治、社会或宗教观点而被捕；至少43个国家的人因在线活动遭遇人身攻击或甚至被杀害，创下历史新高。在一些武装冲突地区，网络管控尤为严厉：断网导致平民无法获取信息，记者无法报道暴力事件，救援物资运输也面临重大阻碍。