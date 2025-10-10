Telegram创始人生日不庆祝 呼吁大众重视网路监管恶化
在迎来41岁生日之际，Telegram创始人兼CEO Pavel Durov 发文称自己选择不庆祝，而是在社交平台X上发文发出警示。他提醒，全世界的自由互联网正面临前所未有的威胁，如果不立即采取行动，这一代人可能会成为历史上最后一批真正拥有数字自由的人。
欧洲各国实施网路监测
Pavel Durov 文中表示自己即将年满41岁，但没有庆祝的心情。他认为我们这一代人，正面临失去由我们的父辈为我们建立的自由互联网的危机。
曾经承诺的自由信息交流，如今正被转变为终极的控制工具：
- 曾经自由的国家正在引入反乌托邦式的措施，例如数字身份认证（英国）、在线年龄验证（澳大利亚）、以及对私人信息的大规模扫描（欧盟）。
- 德国正在迫害任何敢在互联网上批评官员的人。英国因为推文而监禁成千上万的人。法国则对捍卫自由与隐私的科技领袖进行刑事调查。
一个黑暗、反乌托邦的世界正在迅速逼近，而现代人却在沉睡。这一代人，可能会被历史记为最后一个拥有自由——却任由自由被剥夺的一代。
不庆祝以呼吁世人重视祖先遗产
Pavel Durov认为我们这一代人被迫相信最重要的斗争，是去摧毁我们先辈留给我们的所有东西：传统、隐私、主权、自由市场以及言论自由。
通过背叛祖先的遗产，把自己推上了一条自我毁灭的道路——道德、智慧、经济，最终甚至是生物上的毁灭。所以，他今天不会庆祝，更呼吁大众重视。
民主选举不再民主
Pavel Durov 的担心不无道理，网路不但可以被限制即可成为控制思想的工具，根据《2024 年网络自由简报：在线信任之争》显示，在受调查的72个国家中，至少有25个国家的政府在选举期间限制民众上网，包括封锁社交媒体、屏蔽涉及政治、社会或宗教内容的网站，这些措施往往旨在影响选举结果。
除了选举期间，政府还通过逮捕、暴力及其他压制手段控制网络言论。报告指出，至少56个国家的网民因发表政治、社会或宗教观点而被捕；至少43个国家的人因在线活动遭遇人身攻击或甚至被杀害，创下历史新高。在一些武装冲突地区，网络管控尤为严厉：断网导致平民无法获取信息，记者无法报道暴力事件，救援物资运输也面临重大阻碍。
