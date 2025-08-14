台湾版Strategy开盘即涨停 大丰电成台湾首家囤比特币上市公司

据多家媒体消息，台湾有线电视与宽带运营商大丰电（6184） 日前在董事会后宣布，将成立“数字资产委员会”，和Strategy一样，会把比特币列入公司长期储备。这使得大丰电成为台湾首家将数字资产纳入长期储备的上市公司。受此利好推动，今日（14 日）开盘后股价迅速触及涨停，报 56.1 元。

股价表现因消息暴涨

盘面数据显示，大丰电早盘迅速封板，委买量超过 2,300 张，成交量 402 张。虽然过去五个交易日股价累计仅涨 0.39%，跑输同期大盘，但今日的强劲走势，让市场嗅到了全新的投资题材。

大丰电方面表示，比特币凭借固定发行量、去中心化的网络架构以及全球高度流动性，被视为“数字黄金”，能够在复杂多变的经济和金融环境中提升资本的稳定性与灵活性。

台湾囤币企业先行者

新设立的“数字资产委员会”由董事戴永辉担任召集人，并整合风控、法务、信息安全及战略等核心部门力量，负责制定资产配置策略、风险管理机制和信息披露标准，确保运作全程合法合规，同时维护股东权益。

公司强调，将比特币纳入长期资产储备是迎接数字经济浪潮的重要布局，该举措不会影响公司日常运营资金，将坚持“稳健优先”的原则，循序渐进推进，并依法及时、透明披露相关信息。

大丰电期望，通过前瞻性的资产配置，不仅能提升公司长期财务韧性与发展潜力，为股东和企业持续创造价值，也能为台湾企业在数字经济时代树立创新标杆，开启资本管理的新篇章。

