TACO交易再次胜利 盘前美股指数回升 比特币重上11.5万美元

比特币（BTC）于 12 日上涨逾 3%，回升至约 11.5 万美元。受美国总统川普（Donald Trump）宣布对中国实施 100% 关税影响，币价在 10 日一度暴跌，但在机构投资者持续买盘支撑下，市场已全面恢复上升趋势。

以太坊（ETH）徘徊在 4000 美元附近，币安币（BNB）则维持在 1200 美元以上。

从史上最大清算事件中反弹

随著美国总统川普发帖安抚市场，上周五大跌的股市、币市瞬间反弹。他指不用担心美国和中国之间的关系，习近平不希望自己的国家陷入萧条，我也一样。美国希望帮助中国，而不是伤害它。

截稿前美国三大指数期货均上涨，标普500指数升1.3%、道指升1％、纳指升1.8％。

加密货币市场在 10 日因川普宣布对中国加征 100% 关税而经历剧烈下跌。

比特币自历史高点 12.6 万美元一度跌至约 10.2 万美元，造成约 19 亿美元的清算。

此次暴跌使比特币市值一度蒸发约 5600 亿美元。

以太坊最低跌至 3700 美元区间，Solana（SOL）、瑞波币（XRP）等主要山寨币也录得 15% 至 30% 不等的跌幅。

市场分析指出，比特币在 50 周简单移动平均线处获得关键支撑，该水平在过去的牛市中常被视为调整阶段结束的重要信号。

机构资金流入成为稳定关键

在市场剧烈动荡期间，机构投资者的资金流入成为维稳的关键因素。

10 月第一周，现货比特币 ETF 吸引约 35 亿美元资金流入。

其中，贝莱德（BlackRock）的 iShares Bitcoin Trust（IBIT）单周吸金 35 亿美元，占所有 ETF 总流入额的 10%。

目前，IBIT 管理的比特币数量接近 80 万枚，规模约 970 亿美元，成为美国历史上增长最快的 ETF。

这些庞大的机构资金流入，阻止了比特币跌破 10 万美元这一重要心理关口。

技术指标暗示市场修复

市场的回升并非单纯的技术性反弹。

随机指标（Stochastics）等动能指标已转为上升，显示买盘意愿回暖。

分析师对比特币的后市看法分歧明显。

部分观点认为年底有望冲击 15 万美元，但主流预期认为 10 月将维持在 11.5 万至 12.5 万美元区间盘整。

整体市场方面，以太坊重回 4000 美元区间，Solana 也回升至约 200 美元，主要山寨币同样展现复苏迹象。

