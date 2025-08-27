瑞士国家银行：瑞郎更稳定 比特币不具备作为储备资产条件

瑞士国家银行（SNB）再次明确拒绝将比特币纳入官方储备。理事会主席 Martin Schlegel 表示，比特币的价格剧烈波动、潜在的安全风险，以及有限的流动性，都与央行维护瑞郎稳定的核心目标相冲突，因此不具备作为储备资产的条件。

高波动性难获央行青睐

Schlegel 强调，比特币短期涨跌幅度过大，难以被视为可靠的储备工具。此外，加密资产在保管环节存在风险，且与黑客攻击及非法交易的负面形象挂钩，更让央行无意将其纳入资产组合。在 SNB 看来，储备资产必须以稳健为先。

强调瑞郎已是避险资产

相比之下，瑞郎作为全球避险货币，已是国家信用的象征。Schlegel 表示，一旦市场动荡，SNB 随时会入市干预，以防瑞郎过度升值。瑞士的政策优先顺序是“稳定压倒一切”，避免因极端波动资产而损害货币信誉。

值得注意的是，虽然 SNB 不直接持有比特币，但其 2025 年一季度的投资披露显示，央行持有 Strategy 公司 63.98 万股，市值约 2.52 亿美元，占整体投资组合约 0.13%，间接接触到与比特币相关的风险与机会。

比特币纳入储备资产仍在初期阶段

尽管央行态度坚决，瑞士国内的加密派仍在积极争取。Bitcoin Suisse 董事 Luzius Meisser、2B4CH 创办人 Yves Bennaïm 以及 Tether 副总裁 Giw Zanganeh 等人已联合发起修宪倡议，要求在《联邦宪法》第 99 条中加入“以及比特币”，使 SNB 除黄金外，也必须配置 BTC。该提案已于 2024 年底获确认成立，需在 18 个月内收集 10 万份有效签名，才有资格进入公投阶段。