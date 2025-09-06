BTC $110,898.98 0.04%
SWIFT地位再受威胁　支付巨头开发专注于稳定币支付的新区块链Tempo

支付巨头 Stripe 与加密投资公司 Paradigm 于 4 日正式宣布，共同开发一条专注于稳定币支付的新区块链 Tempo。

Tempo 融合了 Stripe 在支付领域的经验与 Paradigm 在加密技术上的专长，专门为稳定币与现实世界支付而打造。目前，该项目正与部分合作伙伴运营非公开测试网，测试场景包括跨境支付、B2B 结算和汇款等。

为高速与低成本而生的独特设计

根据 Paradigm 的说明，Tempo 是一条与以太坊（ETH）兼容的网络，通过设置支付专用通道，它能将复杂的智能合约操作与日常交易分离，具备每秒处理 10 万笔以上、且在 1 秒内完成的能力。

此外，Tempo 内置自动做市商（AMM），支持使用各种稳定币支付，用户可享受可预期且低廉的手续费。Tempo 将作为由 Stripe 与 Paradigm 共同创立的独立公司来运营。

该项目由 Paradigm 创办人、同时也是 Stripe 董事的 Matt Huang（黄易山） 主导。

设计合作伙伴涵盖传统金融机构（如德意志银行、渣打银行）、科技公司（如 OpenAI、Anthropic）、以及 Shopify、Visa 等跨行业巨头。

监管进展与市场竞争推动发展

Tempo 的开发背景是稳定币的快速主流化，Paradigm 指出，“对优化支付基础设施的需求正不断上升”，这也反映了加密行业整体的成长，而现有的加密系统主要是为交易所设计，对支付领域的优化不足。

2025 年 7 月，美国国会通过了聚焦稳定币的法案，加上政府态度转向支持，促使原本谨慎的企业开始积极探索区块链支付。与此同时，Circle 的 Arc、Tether 的 Plasma 等竞争性稳定币区块链的出现，也加速了 Tempo 的开发。

Tempo 的目标是成为替代 SWIFT 与电汇等传统体系的全新支付基础设施。

Allen Li
Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒香港01曾担任记者。 作为一名自由撰稿人，他涉猎广泛，擅长领域包括财经、时事、体育等等。 他在财经编辑的经验基础上，结合对网络发展和文化的理解，能够以平实、贴近生活的角度引领读者探索加密世界和全球经济。
