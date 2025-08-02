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囤SUI上市公司3个交易日跌逾25％ 融资4.5亿美元增持SUI

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Mill City Ventures III 完成 4.5 亿美元 PIPE 增资成立首个专注 Sui 区块链的上市公司财务部纳斯达克上市的特殊金融公司 Mill City Ventures III 于 7 月 31 日宣布，已完成 4.5 亿美元的第三方定向增发（PIPE） 融资。募集资金将用于建立首个专注于 Sui 区块链原生代币 SUI 的上市企业财务部。.

值得一提的是，Mill City Ventures III近来三个交易日均大跌，消息公布前一日跌9.02％；消息公布当日跌8.43％；周五更是遇上市场回调再暴跌逾11.3％。

战略投资布局 Sui 生态

本轮融资由总部位于伦敦、专注数字资产的对冲基金 Karatage Opportunities 领投，Sui 基金会（Sui 网络的开发支持方）也以同等金额参与投资。

约 98% 的募集资金将通过公开市场购买及与 Sui 基金会的场外交易，用于获取 SUI 代币；剩余 2% 将用于 Mill City 现有的贷款业务。

向区块链企业财务战略转型

Mill City 对 Sui 的战略性转向，延续了企业将 比特币（BTC） 和 以太坊（ETH） 纳入财务策略的成功案例，显示出机构投资者对基于区块链的企业财务模式兴趣日益浓厚。

Sui 是以高扩展性与高效能著称的 Layer 1 区块链，尤其适用于 AI 集成型应用，其潜力备受市场关注。

此次业务重组后，Karatage 共同创办人 Marius Barnett 出任 Mill City 董事会主席，Steven McIntosh 被任命为首席投资官。Galaxy Digital、Pantera Capital 等大型机构投资者的参与，更凸显了市场对 Sui 生态系统的高度信任。

发行细节与未来布局

此次 PIPE 增资共发行 8,302.583 万股普通股，发行价为 5.42 美元/股，交易按照美国证券法规定以私募形式进行。

通过与 Sui 基金会签署的直接协议，Mill City 将在特定条件下优先获取 SUI 代币，为其加密财务战略与 Sui 网络成长建立深度联动。

此举意味着 Mill City 正从传统贷款业务转向 去中心化金融（DeFi） 与 企业级区块链解决方案，借助 Sui 基础设施探索金融与 Web3 创新的融合。凭借这一战略转型，Mill City 也确立了作为 企业区块链财务先驱 的地位。

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Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒香港01曾担任记者。 作为一名自由撰稿人，他涉猎广泛，擅长领域包括财经、时事、体育等等。 他在财经编辑的经验基础上，结合对网络发展和文化的理解，能够以平实、贴近生活的角度引领读者探索加密世界和全球经济。
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