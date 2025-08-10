BTC $116,894.51 0.45%
ETH $4,254.76 5.44%
USDT $0.99 0.03%
XRP $3.23 -1.93%
SOL $183.52 3.60%
TRX $0.33 0.31%
SHIB $0.000013 4.31%
Cryptonews 替代币新闻

SUI即将突破4美元 Sygnum宣布启动 Sui 区块链的机构级服务

sui
作者
Allen Li
作者
Allen Li
关于作者

Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒、香港01曾担任记者。 ...

作者简介
最后更新: 
为什么信任 Cryptonews
Cryptonews 已经覆盖加密货币行业超过十年，旨在为读者提供具有洞察力的信息。我们的记者和分析师在市场分析和区块链技术方面拥有丰富的经验。我们努力保持高标准的编辑准则，注重事实准确性和公正报道，涵盖从加密货币和区块链项目到行业事件、产品和技术发展的各个领域。我们在行业中的持续存在，体现了我们在数字资产不断发展的世界中提供相关信息的承诺。了解更多关于 Cryptonews 的信息
广告声明我们致力于为读者提供完全透明的信息。我们的一些内容包含附属链接，通过这些合作伙伴关系，我们可能会获得佣金。

数字资产银行西格纳姆（Sygnum）宣布启动针对 Sui 区块链的全面机构级服务，该公司已在瑞士和新加坡获得银行牌照，并通过与 Sui 基金会的战略合作，成为其官方银行合作伙伴。

根据合作协议，西格纳姆将为 Sui 网络的原生代币 SUI 提供托管、交易、质押和借贷等解决方案。

战略合作以满足机构投资者需求

西格纳姆银行的平台融合了传统银行基础设施与区块链原生功能，使机构投资者能够在传统金融系统与去中心化网络之间架起桥梁。

此次服务上线是该公司扩张战略的重要里程碑——从现有的比特币（BTC）和以太坊（ETH）等成熟加密资产，延伸至下一代区块链生态系统。

新服务在创新金融科技与合规监管之间取得平衡，满足了机构投资者对安全且合规的区块链接入需求。

近来，机构对高性能区块链（如 Sui）的需求不断增长，这类网络相较传统系统具有更快的交易处理速度和更低的手续费，西格纳姆的军工级安全基础设施与全面的合规体系，有效解决了长期阻碍机构进入数字资产领域的关键顾虑。

其质押服务让机构投资者在支持网络安全的同时获取收益，兼顾财务回报目标与生态系统发展需求，随着瑞士和新加坡监管体系日趋完善，持牌金融机构整合数字资产的路径更加清晰，此次合作显示了区块链项目在传统金融中确立合法地位的成熟趋势。

市场积极反应，推动区块链主流化

消息发布后，市场反应积极，SUI 价格立即上涨，价格从约 3.80 美元快速升至日内高点 3.92 美元。

Sui 基金会高管表示，选择西格纳姆作为银行合作伙伴的决定性因素在于其加密货币专业知识、合规能力以及可靠的基础设施。

此次合作将 Sui 的应用范围从投机交易大幅扩展到机构级金融产品，特别是质押服务，让机构投资者能够在保障网络安全的同时创造收益。

业内观察人士认为，这一举措是区块链技术走向主流的重要一步，有望加速 Web3 基础设施在传统金融中的应用，随着机构兴趣从单纯投机逐步转向长期布局，这一趋势正推动传统金融与去中心化系统的深度融合。

Logo

为什么信任 Cryptonews

2M+

全球活跃月用户数

250+

指南和评测文章

8

在市场的年资

70

国际团队作者
editors
+ 66 更多
作者列表

最值得关注的加密ICO

发掘仍在预售阶段的热门代币——潜力满满的早期潜力股！

探索我们链上工具

  • 加密货币兑换器
    加密货币兑换器
    访问
  • 以太坊Gas费用：实时跟踪器与计算器
    以太坊Gas费用：实时跟踪器与计算器
    访问
  • 加密货币价格预测
    加密货币价格预测
    访问
  • 加密货币市值与价格
    加密货币市值与价格
    访问
为日常币圈玩家打造的智能工具

市场概况

  • 7日
  • 1月
  • 1年
市值
$4,150,267,246,020
7.3
最热门币种

更多文章

新闻
以太坊价格预测：ETH突破4000美元　新历史最高价即将来临？
Esther Hui
Esther Hui
2025-08-10 03:00:00
新闻
比特币价格预测：逼近11.8万美元涨3.6%　12万美元是下一个目标吗？
Sze Lam
Sze Lam
2025-08-09 13:38:50
Allen Li
Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒香港01曾担任记者。 作为一名自由撰稿人，他涉猎广泛，擅长领域包括财经、时事、体育等等。 他在财经编辑的经验基础上，结合对网络发展和文化的理解，能够以平实、贴近生活的角度引领读者探索加密世界和全球经济。
阅读更多
Crypto News in numbers
editors
作者列表 + 66 更多
2M+
全球活跃月用户数
250+
指南和评测文章
8
在市场的年资
70
国际团队作者