Strategy“公司最重要时刻”股价不升反跌 第二季度财报超出预期

作者 Allen Li 作者 Allen Li 关于作者 Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒、香港01曾担任记者。 ... 作者简介 分享 已复制 广告披露 广告披露



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Strategy 创办人 Michael Saylor 早前透过 X 平台指，公司的第二季度财报是“公司最重要时刻”，但这个最重要时刻似乎没有被市场认同。业绩公布后股价盘野跌近4％，到底是出了甚么问题？

This will be the most important event in the history of @Strategy. If you are interested in $BTC or $MSTR, you should join. pic.twitter.com/1WkpjdIp3R — Michael Saylor (@saylor) July 31, 2025

受惠于比特币暴涨 净利破百亿

根据财报，截至 7 月 30 日，Strategy 共持有 628,791 枚比特币，平均持仓成本约 73,277 美元/枚，累计投入约 460.7 亿美元。财报发布同步，公司递交了 42 亿美元 STRC 优先股募资申请，计划持续扩大比特币储备，为后续战略部署提供资金支持。

财报显示，公司单季营业利益达 140 亿美元，净利润突破 100 亿美元，稀释后每股盈余（EPS）冲高至 32.60 美元，主要得益于本季度比特币价格强劲反弹，涨幅接近 30%。

数据上来看，是次Strategy财报表现可谓是超出市场预期，但正值市场回调之际，截稿前比特币日内跌2.88％，美股三指盘前同样小幅下跌。

新会计法不设资产减值损失

第二季度公司总营收为 1.145 亿美元，较去年同期增长 2.7%；而去年同期亏损 2.003 亿美元的情况已完全逆转。值得关注的是，比特币头寸产生的 140 亿美元未实现收益是业绩暴增的关键，使营业利益年增幅高达 7,106%。

自本季度起，Strategy 已采用 公允价值法（Fair Value Accounting） 评估加密资产。若沿用旧有的 减损成本法（Cost-less-impairment），财报将需确认约 1.8 亿美元的资产减值损失。

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