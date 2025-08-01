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Strategy“公司最重要时刻”股价不升反跌 第二季度财报超出预期

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Allen Li
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Strategy 创办人 Michael Saylor 早前透过 X 平台指，公司的第二季度财报是“公司最重要时刻”，但这个最重要时刻似乎没有被市场认同。业绩公布后股价盘野跌近4％，到底是出了甚么问题？

受惠于比特币暴涨 净利破百亿

根据财报，截至 7 月 30 日，Strategy 共持有 628,791 枚比特币，平均持仓成本约 73,277 美元/枚，累计投入约 460.7 亿美元。财报发布同步，公司递交了 42 亿美元 STRC 优先股募资申请，计划持续扩大比特币储备，为后续战略部署提供资金支持。

财报显示，公司单季营业利益达 140 亿美元，净利润突破 100 亿美元，稀释后每股盈余（EPS）冲高至 32.60 美元，主要得益于本季度比特币价格强劲反弹，涨幅接近 30%。

数据上来看，是次Strategy财报表现可谓是超出市场预期，但正值市场回调之际，截稿前比特币日内跌2.88％，美股三指盘前同样小幅下跌。

新会计法不设资产减值损失

第二季度公司总营收为 1.145 亿美元，较去年同期增长 2.7%；而去年同期亏损 2.003 亿美元的情况已完全逆转。值得关注的是，比特币头寸产生的 140 亿美元未实现收益是业绩暴增的关键，使营业利益年增幅高达 7,106%。

自本季度起，Strategy 已采用 公允价值法（Fair Value Accounting） 评估加密资产。若沿用旧有的 减损成本法（Cost-less-impairment），财报将需确认约 1.8 亿美元的资产减值损失。

Token6900（T6900）让投资者想起那段更美好的时光　并带来新的信念

2000年代被视为“黄金时代”，当时我们最大的烦恼可能只是谁登上了MTV最受关注音乐录影带前20名的榜单。

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然后，美联储出场，用其宽松的货币政策彻底搞砸了一切。如今，大多数地区的租金价格都多了三个零，而比特币（BTC）的价值甚至超过了大多数标普500公司的市值。

Token6900（T6900）承载了一整个世代的呐喊。它是最纯粹的迷因币形式——没有路线图、不做任何承诺，也没有任何激励。它只靠纯粹的“情绪流动性”驱动。

T6900是华尔街的彻底对立面。它之所以毫无逻辑，是因为它本就不该有逻辑。别再整天盯着图表，设置提醒去看Naval的最新推文——你该相信点什么。

想要购买T6900？只需前往Token6900官方网站，连接你的加密钱包（例如Best Wallet），然后用ETH、USDT或银行卡进行兑换即可。

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Allen Li
Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒香港01曾担任记者。 作为一名自由撰稿人，他涉猎广泛，擅长领域包括财经、时事、体育等等。 他在财经编辑的经验基础上，结合对网络发展和文化的理解，能够以平实、贴近生活的角度引领读者探索加密世界和全球经济。
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