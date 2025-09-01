Strategy或获得上涨动能 已符合纳入标普500指数条件

比特币重仓企业 Strategy（纳斯达克代码 MSTR）或将迈入新里程碑。该公司最新财报显示，其已满足纳入 标普 500 指数 的要求，最快将在 9 月 5 日公布最终结果，若然成功，Strategy将被动获得追踪标普 500 指数的基金增持，成为新一轮上涨的动能。

会计准则改变 实现净利润

第二季度，Strategy 营收录得 1.145 亿美元，同比增长 2.7%；净利润则因会计准则调整而大幅跃升至 100 亿美元，每股盈余达 32.60 美元。新规则允许企业反映数字资产的市值波动，而 Strategy 持有的大量比特币在季度内价值飙升，推动整体盈利表现。

截至 6 月底，公司累计持有 597,325 枚比特币。今年以来，其比特币收益率（BTC Yield，持币量相较股本的变化）提升近 20%。在此基础上，公司上调全年展望，假设比特币年底站上 15 万美元，全年营运利润与净利有望分别达到 340 亿美元和 240 亿美元，EPS 或突破 80 美元。

纳入标普 500 指数将获得基金被动买入

根据 S&P 500 纳入标准，Strategy 首次完全符合基本条件。

公司属性：必须是在美国注册的公司（总部设在美国）。股票需在美国主要交易所上市（纽交所、纳斯达克、Cboe 等）。

市值要求：自 2025 年 7 月 1 日起，成分股市值门槛提升至 227 亿美元。

流动性要求：在评估日之前的六个月内，月均交易量需不少于 25 万股。

公众持股比例：自由流通股（public float）比例需不低于 10%。

财务表现：最近一个季度需实现盈利，且过去连续四个季度的累计盈利为正数。

若委员会 9 月 5 日宣布纳入，并于 9 月 19 日正式生效，追踪该指数的基金和 ETF 将被动买入，带来换股效应，可能进一步推升股价。