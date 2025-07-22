Strategy推年息9％每月派息产品集资 周一加仓比特币

作者 Allen Li 作者 Allen Li 关于作者 Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒、香港01曾担任记者。 ... 作者简介 分享 已复制 最后更新: 七月 22, 2025

全球最大的“比特币企业巨头”Strategy（原名 MicroStrategy）再度大举加码比特币。根据周一递交给美国证券交易委员会（SEC）的8-K文件，该公司在7月14日至20日之间，斥资约7.398亿美元购入6,220枚比特币，平均价格为118,940美元。

比特币持仓突破60万枚 浮盈高达281亿美元

此次增持使Strategy的比特币总持仓达到607,770枚，市值超过718亿美元，平均购入成本为每枚71,756美元，总投入资金约436.1亿美元。截至7月21日，公司所持比特币的账面利润约为281亿美元，展现出强劲的投资回报。

筹资来源：股票与多类永续优先股

这笔收购资金主要来自三种渠道：出售MSTR普通股，以及三款永续优先股——Strike（STRK）、Strife（STRF）与Stride（STRD）。其中，公司透过按市价发行（ATM）机制，卖出1,636,373股MSTR，募集资金达7.364亿美元。在原有210亿美元的ATM额度中，目前仍有170.4亿美元未动用。

与此同时，优先股方面分别出售了：

STRK：5,441股，募得70万美元；

STRF：2,000股，募得20万美元；

STRD：31,282股，筹得300万美元。

这三项发行均属于此前公布的42亿美元增资计划，当前尚有41.8亿美元融资空间可用。

9%年息每月派 新推500万股永续优先股产品

本周一，Strategy宣布将推出第四款永续优先股产品“Stretch（STRC）”，计划公开发行500万股，预计募资将用于日常营运与继续增持比特币。

根据公告，STRC每股面值为100美元，为浮动利率、累积股息的永续优先股。初始年化股息设定为9%，股息每月发放，首次派息日为8月31日。该股无固定到期日，适合追求稳定收益的投资人。

此前已推出的三款产品包括：

Strike（STRK）：可转债型，年息8%；

Strife（STRF）：不可转、累积型，年息10%；

Stride（STRD）：不可转、非累积型，年息10%。

这些融资行动构成Strategy“42/42”战略的一部分，该计划目标是在2027年前累计募集84亿美元专款用于持续购入比特币。投资银行TD Cowen评论指出，Strategy的优先股具备收益诱人、波动性相对较低的特点，是对普通股或比特币本身的有力补充。

寻求爆炸性收益 新晋迷因币TOKEN6900能否带来1000倍回报？

尽管Gemini对主流山寨币预期回报颇高，但它们庞大的市值往往限制了极端上涨空间。对于寻求爆炸性收益的交易者来说，新兴的迷因币往往具备更强的潜力。

TOKEN6900（简称T6900）是一种基于ERC-20标准的迷因代币，其预售仅在一周前启动，便已迅速获得市场关注。

截至目前，TOKEN6900已从早期参与者处筹集超过931,762美元，显示出市场高度热情，也暗示其上线后有望迎来强劲的启动行情。

与许多试图转向实用性的迷因项目不同，TOKEN6900完全拥抱自身作为纯粹炒作驱动型代币的身份，依靠讽刺、挑衅性的营销策略以及FOMO心理推动社群增长。

其官网上大胆宣称：“它不是建立在基本面之上，而是建立在幻想、讽刺以及彻底沉迷网络交易者的集体幻觉之上。”

TOKEN6900灵感来自SPX6900——一款致敬复古网路美学的迷因币，铸造总量为930,993,091枚，恰好比SPX6900多出一枚，进一步强化了其竞争式品牌定位策略。

这一策略目前看来成效显著，预售表现强劲。尽管缺乏实际用途，TOKEN6900仍提供质押选项，让投资者除了投机性的价格上涨外，还可获得额外收益。

有意参与的用户可通过TOKEN6900的官方网站以当前预售价格$0.00665购买T6900。

下一轮预售涨价将在24小时内启动，早期买家仅剩有限时间把握最低入场机会。

想要随时掌握项目最新动态，可关注其官方X（原推特）与Instagram账号。