Strategy被曝无缘入选标普500指数　股价波动剧烈高度挂勾比特币成原因

Strategy 比特币
最后更新: 
全球最大比特币（BTC）持有企业 Strategy 于5日被曝出，在最新一次标普500指数（S&P500）定期调整中被排除在外。

该公司市值超过900亿美元，过去四个季度净利润累计超53亿美元，已满足纳入所需的定量指标。然而却仍遭剔除，令市场各方颇感意外。目前 Strategy 持有的比特币规模在650亿至690亿美元之间，足以对市场产生重大影响。

S&P500的考量与比特币前景

Strategy 被剔除背后，标普委员会被认为是基于综合判断。

首要隐忧在于股价波动剧烈。该公司近30日股价波动率超过96%，被担心会损及指数整体稳定性。

此外，其业务模式高度依赖比特币价格。公司价值与加密货币市场强相关，而监管环境仍存不确定性，这些因素都促使委员会保持谨慎。

此举凸显出，标普500作为传统股市代表，对于是否纳入与加密货币高度联动的企业，依旧持谨慎态度。

市场影响与比特币展望

受消息影响，Strategy 股价在盘后交易中下跌约2%，比特币价格同期也小幅回落，再次突显双方的紧密联动。

另一方面，新纳入S&P500的 Robinhood Markets 股价则因“指数效应”而上涨。

若 Strategy 成功入选，追踪指数的被动基金或将带来约160亿美元的买盘需求。

此次决定象征着，加密货币要全面纳入传统金融体系仍面临不少挑战。即便满足技术性条件，若商业模式过度依赖数字资产，仍可能遭遇制度性阻力。

不过，多数金融分析师依然认为，Strategy 在未来的指数调整中仍可能再度成为候选。

这起事件不仅揭示了创新金融模式与传统市场的摩擦，也为比特币的未来走势提供了重要启示。

新预售Bitcoin Hyper（$HYPER）结合比特币安全与Solana速度

Bitcoin Hyper（$HYPER）定位为首个基于Solana虚拟机（SVM）的比特币Layer 2解决方案。其目标是通过实现闪电般快速、低成本的智能合约、去中心化应用（dApp）以及迷因币创建，来拓展比特币生态系统。

通过结合比特币无与伦比的安全性与Solana的高性能框架，该项目为全新的使用场景开启了大门，包括无缝BTC桥接和可扩展的dApp开发。

团队高度重视信任与可扩展性，项目已通过Consult审计，为投资者奠定信心基础。动能迅速累积。预售已突破1370万美元，仅剩有限的分配额度。

目前阶段，HYPER代币价格仅为0.012855美元，但随着预售进展，价格将逐步上涨。你可在Bitcoin Hyper官方网站使用加密货币或银行卡购买HYPER代币。

点击此处参与预售

Logo

Allen Li
Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒香港01曾担任记者。 作为一名自由撰稿人，他涉猎广泛，擅长领域包括财经、时事、体育等等。 他在财经编辑的经验基础上，结合对网络发展和文化的理解，能够以平实、贴近生活的角度引领读者探索加密世界和全球经济。
阅读更多
