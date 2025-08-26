Strategy增持逾3000枚比特币 投行看好股价会翻倍

作者 Allen Li 作者 Allen Li 关于作者 Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒、香港01曾担任记者。 ... 作者简介 分享 已复制 广告披露 广告披露



我们始终坚持对读者信息透明。部分内容包含联盟链接，我们可能会通过这些合作关系获得佣金。然而，这种潜在收益绝不会影响我们的分析、观点或评测。我们的编辑内容独立于市场推广合作，所有评级均基于既定评估标准，确保公正客观。 最后更新: 八月 26, 2025

比特币头部机构投资者 Strategy（前身 MicroStrategy）再度扩充持仓。根据最新向美国证监会（SEC）提交的文件显示，该公司近日斥资约 3.57 亿美元，以均价 115,829 美元购入 3,081 枚比特币。

持币量大幅领先囤币上市公司

交易完成后，Strategy 的比特币储备总量提升至 632,457 枚，市值逼近 700 亿美元。以平均买入成本 73,527 美元计算，公司累计投入约 465 亿美元，浮盈已超过 230 亿美元。

根据bitcointreasuries数据，Strategy的比特币持有量大幅抛离其他企业，即使排名第二至十名的持币企业总和，也只接近Strategy的三分之一。

投行看好股价会翻倍

此次购币所需资金，主要来自股票与优先股融资。文件显示，Strategy 通过按市价发行（ATM）机制出售约 87.5 万股 MSTR 股票，募集 3.1 亿美元；同时处置 Strike、Strife、Stride 三类永续优先股，合计获得超过 4,700 万美元。截至 8 月 24 日，公司仍保留超过 470 亿美元的融资额度。

投行 TD Cowen 对此维持 680 美元目标价，即是现时340美元的翻倍。并强调该公司持续通过股权融资换取比特币的模式具备长期价值。值得注意的是，Strategy 也更新了股票发行策略：在股价高估时加大融资和购币力度，而在低估时则更注重财务稳健，必要时甚至考虑回购。