Strategy再购入397枚比特币 持仓达64万枚总值逾690亿美元

作者 Chloe Cheung 作者 Chloe Cheung 关于作者 Chloe拥有超过10年财经新闻报导经验，近年专注加密货币、NFT、区块链、Web3及元宇宙等项目，曾在区块链公司中任职撰稿员，撰写相关内容。 作者简介 分享 已复制 最后更新: 十一月 4, 2025

免责声明：加密资产高风险，投资需谨慎。本文仅供信息参考，不构成投资建议。加密市场波动剧烈，您可能面临全部本金损失的风险。

比特币储备公司Strategy（前称：MicroStrategy）再于上周购入397枚比特币，令公司持有量增至64.1405万枚比特币，总值约690亿美元，以比特币总供应量2100万枚计，公司持有量已占逾3%。

根据公司向美国证券交易委员会提交的8-K报告，Strategy于10月27日至11月2日，合共购入397枚比特币，平均每枚价格11.477万美元。公司总持有增至64.1405万枚，连同手续费等总成本为475亿美元，每枚平均成本价7.4057万美元，以比特币现价10.7976万美元计，账面价值上升217.5亿美元。

事实上，Strategy于上周也公布购入390枚比特币，总成本约4300万美元，平均每枚购入价为11.11万美元。在第三季度，公司合共购入约4.3万枚比特币，但购买速度却有放缓迹象，公司在第二季度购入数量为6.9万枚，第一季更购入8万枚。

Strategy 联合创办人Michael Saylor发帖说：「橙色是十一月的颜色。」并附上一幅图表，以橙色圆点显示Strategy过往购入比特币的时间点。

不过，著名投资者及评论员Peter Schiff则并不看好比特币未来走势，他在X发帖称：「比特币价格已回调至低于1月高位以下。」并指：「比特币已停止上升，并可能已开始下跌。」

根据比特币储备数据显示，目前已有192家上市公司采用某种形式的比特币收购模式。其中MARA持有53,250枚、Tether支持的Twenty One持有43,514枚、Metaplanet持有43,514枚。

尽管加密货币比特币储备企业数量持续增长，但当中许多企业的股价较夏季峰值已大幅下跌，其中Strategy就下跌了41%。让这些企业的市值与净资产价值比率急剧收缩，Strategy的mNAV（市值与净资产价值比率）目前约为1.1。