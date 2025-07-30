Strategy成功融资近25亿增购逾2万枚比特币 近16年最大规模永续优先股发行案

作者 Allen Li 作者 Allen Li 关于作者 Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒、香港01曾担任记者。 ... 作者简介 分享 已复制 广告披露 广告披露



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专注比特币投资的企业级机构 Strategy（MSTR） 周二宣布，通过旗下第四档优先股产品 “Stretch（STRC）” 募得 25.21 亿美元，扣除发行费用后净收益约 24.74 亿美元，并已悉数用于购入 21,021 枚比特币，平均价格 117,256 美元/枚。交易完成后，Strategy 的比特币持仓规模增至 628,791 枚，市值约 740 亿美元。

Strategy称是美国规模最大的 IPO

此次融资采用永续型优先股结构，以 90 美元/股 公开发行，共售出超过 2,800 万股。Strategy 表示，这是今年美国规模最大的 IPO，也是自 2009 年以来在美上市的最大规模永续优先股发行案。

Strategy 早在 2020 年 8 月便以 2.5 亿美元公司现金首次购入比特币，开启企业资产配置向加密货币转型的浪潮。此次 STRC 募资是公司 “42/42” 计划的一部分，目标在 2027 年前筹集 840 亿美元持续买入比特币。

足够持增17,000 枚比特币

值得注意的是，STRC 原本的发行规模仅为 5 亿美元，最终因市场需求旺盛，扩增至逾 5 倍。是次融资后，即便 Strategy 需支付优先股股息，未来十年仍可在不稀释普通股股权的情况下继续增持约 17,000 枚比特币。

Snorter Bot：寻找热门 Solana 代币的新方法

虽然大公司正在大量购买 SOL，但 Solana 网络上的新迷因币，尤其是 BONKfun 平台上的代币，引起了许多兴奋。

问题在于，这些新代币大多未在普通人通常购买加密货币的热门交易所上架。

这正是 Snorter Bot (SNORT) 的用武之地。这个新项目旨在提前发现有潜力的代币，在它们变得流行并价格飙升之前。

来源：Snorter Bot

Snorter 是一款通过 Telegram 使用的交易机器人，专为 Solana 网络设计，这意味着它能以超快速度帮助你提前发现优质投资机会。

Snorter 背后的公司目前正在进行早期销售，你可以在 $SNORT 代币对所有人开放前购买。

到目前为止，他们已从相信该项目的投资者处筹集了超过 240 万美元。

如果你想早早参与，现在每枚 $SNORT 代币的价格为 0.0995 美元。

此价格仅在 24 小时内有效，随后将因其两天定价系统而上调。