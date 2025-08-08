稳定币总市值飙涨4.87%突破2610亿 22个月持续增长创纪录
稳定币领域在7月再创里程碑，总市值达到2610亿美元的历史新高，月度涨幅达4.87%。
这一成就将稳定币市场连续增长纪录延续至前所未有的22个月。
1.6万亿交易量引爆7月稳币市场增长
CoinDesk最新《稳定币与央行数字货币报告》显示，7月中心化交易所稳币交易对交易量高达1.6万亿美元，恰逢企业采用激增推动的数字资产普涨行情。
报告显示，USDT继续稳坐稳币龙头宝座，7月市值上涨3.61%至1640亿美元，实现连续23个月增长。
不过USDT市占率小幅下滑，从62.5%降至61.8%。
另一边，USDC表现亮眼，市值增长3.78%至636亿美元；而USDe更是暴涨43.5%，市值冲至76亿美元。
Ethena USDe的扩张尤其值得关注，尽管其质押年化收益率从超过20%大幅下降至9.79%，仍实现了显著增长。
报告显示一个意外发现：Falcon Finance的USDf在十大稳定币中录得最高市值增幅，飙升121%至10.7亿美元。
相比之下，BlackRock的BUIDL和First Digital Labs的FDUSD跌幅最大，分别下跌15.9%和8.54%，市值降至24亿美元和85.4亿美元。
报告按市值列出的十大稳定币排名如下：Tether（USDT）、USD Coin（USDC）、Ethena USDe、Sky Dollar、Dai、BlackRock USD（BUIDL）、World Liberty Financial USD（USDD）、Ethena USDtb、First Digital USD 和 Falcon USD。
随着《GENIUS法案》确立联邦稳定币框架，波场网络占据USDT总供应量的50%
7月，波场网络的稳定币生态系统创下819亿美元的历史新高。
这是自2024年8月以来，波场网络首次在所有区块链网络中占据USDT总供应量的50%以上。
稳定币领域的持续增长恰逢监管透明度提升。最重要的进展是，《GENIUS法案》于7月18日经特朗普总统签署后正式成为法律。
这一开创性框架首次为”支付稳定币”建立了联邦监管制度，要求必须由现金或高流动性美国国债提供1:1全额支持，同时强制实施月度储备披露和审计要求。
随着建设者、用户和利益相关方对其效用和效率的信心增强，这些进展加速了稳定币领域的采用率。
例如，7月份包括欧元和卢布支持的代币在内的非美元稳定币总市值首次超过10亿美元。
这些趋势促使各国和传统金融机构对加密稳定币的接纳态度趋于缓和。
8月1日，香港牌照制度宣布计划允许与港元和人民币挂钩的稳定币参与竞争，进军当前由美元主导的亚洲结算市场。
就在昨日，支付处理商Remitly披露了将其全球支付网络整合稳定币功能的计划。
行业对稳定币市场增长预期现分歧：2万亿美元VS5000亿美元
稳定币的采用与创新浪潮已促使行业领袖作出预测。Ripple首席执行官Brad Garlinghouse等认为该领域将迎来爆发式增长，指出市场可能从目前的2610亿美元估值扩张至近2万亿美元。
Garlinghouse在7月接受CNBC”Squawk Box”栏目采访时，将这一潜在扩张形容为”意义深远”，并指出机构动能和不断演变的监管框架是主要催化剂。
然而，摩根大通对看涨的稳定币预期表示怀疑。该行预测至2028年市场规模将温和增长至5000亿美元，并警告称万亿美元估值预期”过于乐观”。
这家银行业巨头指出：主流采用程度有限，以及除加密货币交易外的应用场景受限，是阻碍爆发式增长的主要障碍。