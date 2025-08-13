稳定币脱钩崩盘案将落幕 Do Kwon刑期上限为25年

作者 Allen Li 最后更新: 八月 13, 2025

曾引发全球震动的 Terra、 Luna 稳定币危机过去三年，事件主角、Terraform Labs 创办人权道亨（Do Kwon）终于在美国面对司法审判。周二，他在纽约南区联邦法院承认多项诈骗相关罪名，包括共谋诈骗与电信诈骗。

Do Kwon 承认误导投资人

33 岁的 Do Kwon 当天身穿亮黄色囚服、双手上铐、腰系铁链，由法警押解出庭。他在法官 Paul Engelmayer 面前承认，明知 TerraUSD（UST）存在风险，仍参与欺诈计划，并误导投资人。

起诉书最初列出 9 项刑事罪，包括商品诈骗、证券诈骗、市场操纵共谋与洗钱等，若全部罪成，刑期可高达 135 年。但经与检方达成认罪协议后，刑期上限降至 25 年，其中电信诈骗最高 20 年、共谋诈骗最高 5 年，是否同时执行由法官决定。

罚款高达1,900万美元

认罪协议还规定，Do Kwon 须支付逾 1,928 万美元的罚金与利息，交出部分资产，并赔偿受害者；作为交换，检方将在量刑时建议不超过 12 年，并在服刑过半后支持他申请国际囚犯移送。然而，法官强调并不受此协议束缚，实际刑期可能更长。

在法庭宣读的供词中，Do Kwon 坦承 2018 至 2022 年间，在韩国、纽约及其他地区，通过跨境电信手段欺诈 Terraform Labs 旗下加密货币投资人。他还承认，2021 年曾对外发布虚假信息，隐瞒幕后交易公司干预 UST 挂钩美元的行为，并公开道歉。

