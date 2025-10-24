Stable开启8.24亿美元预存活动 正式开始前20分钟已有人偷跑

作者 Allen Li 作者 Allen Li 关于作者 Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒、香港01曾担任记者。 ... 作者简介 分享 已复制 最后更新: 十月 24, 2025

由 Bitfinex 与 Tether（USDT） 支持的公链 Stable 今（24）日清晨开启第一阶段预存款。额度在上线后几秒内被占满，链上资金集中度极高，社区对“提前进场”“不公平分配”等问题发出强烈质疑。

活动流程

存款开启 —— 用户可开始向 Stable 金库存入资金（10 月 23 日）；

领取阶段 —— 用户将在 Stable 网络上领取其金库份额；此过程会销毁以太坊 L1 上的旧份额，并在 Stable Network 上铸造等量新份额。（预计 11 月下旬）；

取款队列启用 —— 跨链桥接完成后，用户可进入 7 天取款排队期（12 月 13 日）；

7 天取款排队机制 —— 初次解锁后，后续取款将按标准排队流程执行，以维持流动性平稳。

The Pre-Deposit Campaign by @ConcreteXYZ is now live.



Momentum is building as Stable’s foundation takes shape.



Join the campaign led by Concrete: https://t.co/a8p32QvYtt https://t.co/kvfyrQiSl1 — Stable (@stable) October 24, 2025

活动机制与参与方

本轮面向用户开放稳定币（以 USDT 为主）的预存，承诺后续发放原生代币与生态激励。

官方称，多家机构与合作伙伴参与，包括 Frax Finance、Morpho Labs、Pendle、LayerZero 等。

“公开却不公平”？时间线与集中度引爆争议

多位用户在 X 上表示几乎“没抢到”，怀疑名额在宣布前就已被大额地址瓜分。

https://twitter.com/emmettgallic/status/1981556746310004860

独立分析师 Emmett Gallic 给出的时间线显示：

官方09:13发布上线公告；

09:14出现最后一笔入金，意味着官宣约 1 分钟内额度即告满额；

08:48已出现首笔入金，比公告早超 20 分钟。

搞存款预售是门技术活😌



我知道团队会提前联系大户和机构 > 根据 TVL 分配空投 > 营造一票难求的氛围，但是：不能太过明显，也不能不给散户吃肉啊…



Plasma 珠玉在前，同赛道的 Stable 首轮 8.25 亿美元预存款同样是秒无，但似乎搞得不是太好看



1️⃣ 09:10 官宣开放存款，08:48 就有地址抢跑存入… https://t.co/UT2dtwQ9WJ pic.twitter.com/MfI2WGqFtF — Ai 姨 (@ai_9684xtpa) October 24, 2025

另一位链上分析师 Ai 姨的统计称：

8.25 亿美元额度最终仅 274 个地址成功参与；

有一名巨鲸/机构通过 9 个地址合计投入 5 亿美元，约占60.6%。

市场反应：散户不满、机构“抢跑”成为焦点

社区主流观点认为，信息优势与抢先布局导致散户在公告发布后已无可操作空间。

虽然也有声音称大额参与能为网络带来流动性与承诺度，但“公开发售应更透明”的要求占上风。