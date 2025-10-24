Stable开启8.24亿美元预存活动 正式开始前20分钟已有人偷跑
由 Bitfinex 与 Tether（USDT） 支持的公链 Stable 今（24）日清晨开启第一阶段预存款。额度在上线后几秒内被占满，链上资金集中度极高，社区对“提前进场”“不公平分配”等问题发出强烈质疑。
活动流程
- 存款开启 —— 用户可开始向 Stable 金库存入资金（10 月 23 日）；
- 领取阶段 —— 用户将在 Stable 网络上领取其金库份额；此过程会销毁以太坊 L1 上的旧份额，并在 Stable Network 上铸造等量新份额。（预计 11 月下旬）；
- 取款队列启用 —— 跨链桥接完成后，用户可进入 7 天取款排队期（12 月 13 日）；
- 7 天取款排队机制 —— 初次解锁后，后续取款将按标准排队流程执行，以维持流动性平稳。
活动机制与参与方
本轮面向用户开放稳定币（以 USDT 为主）的预存，承诺后续发放原生代币与生态激励。
官方称，多家机构与合作伙伴参与，包括 Frax Finance、Morpho Labs、Pendle、LayerZero 等。
“公开却不公平”？时间线与集中度引爆争议
多位用户在 X 上表示几乎“没抢到”，怀疑名额在宣布前就已被大额地址瓜分。
独立分析师 Emmett Gallic 给出的时间线显示：
- 官方09:13发布上线公告；
- 09:14出现最后一笔入金，意味着官宣约 1 分钟内额度即告满额；
- 08:48已出现首笔入金，比公告早超 20 分钟。
另一位链上分析师 Ai 姨的统计称：
- 8.25 亿美元额度最终仅 274 个地址成功参与；
- 有一名巨鲸/机构通过 9 个地址合计投入 5 亿美元，约占60.6%。
市场反应：散户不满、机构“抢跑”成为焦点
社区主流观点认为，信息优势与抢先布局导致散户在公告发布后已无可操作空间。
虽然也有声音称大额参与能为网络带来流动性与承诺度，但“公开发售应更透明”的要求占上风。
