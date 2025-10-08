BTC $122,647.79 -0.51%
ETH $4,484.10 -4.03%
USDT $1.00 0.00%
XRP $2.88 -1.85%
SOL $222.00 -1.97%
TRX $0.33 -2.01%
SHIB $0.000012 -2.78%
Cryptonews 新闻

标普推出全新加密指数 成分包括35家公司及精选的 15种加密货币

加密货币
作者
Allen Li
作者
Allen Li
关于作者

Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒、香港01曾担任记者。 ...

作者简介
最后更新: 
为什么信任 Cryptonews
Cryptonews 已经覆盖加密货币行业超过十年，旨在为读者提供具有洞察力的信息。我们的记者和分析师在市场分析和区块链技术方面拥有丰富的经验。我们努力保持高标准的编辑准则，注重事实准确性和公正报道，涵盖从加密货币和区块链项目到行业事件、产品和技术发展的各个领域。我们在行业中的持续存在，体现了我们在数字资产不断发展的世界中提供相关信息的承诺。了解更多关于 Cryptonews 的信息
广告声明我们致力于为读者提供完全透明的信息。我们的一些内容包含附属链接，通过这些合作伙伴关系，我们可能会获得佣金。

标普全球（纽约证券交易所代码：SPGI）今日宣布，将通过推出 S&P Digital Markets 50 指数扩展其 S&P 道琼斯指数（“S&P DJI”）加密指数系列。美国上市证券代币化的领先提供商 Dinari 与标普全球合作设计该指数，并将创建一个跟踪该基准的代币。该指数旨在追踪与加密生态系统相关的广泛公司和数字资产，将加密货币与上市的加密相关股票合并为一个指数。

加密货币已成不可或缺的投资标的

加密货币和更广泛的数字资产行业已从边缘走向全球市场中更为稳固的地位。S&P DJI 扩展后的指数套件为市场参与者提供了规则化、一致的工具，用于评估和获取相关资产敞口。从北美到欧洲再到亚洲，市场参与者开始将数字资产视为投资工具包的一部分——无论是用于多元化、增长还是创新策略，”标普道琼斯指数首席产品与运营官 Cameron Drinkwater 表示。

Drinkwater 女士继续说道：“独立、可靠且易用的基准是金融市场的核心组成部分。正如传统金融市场一样，独立基准可以帮助为数字资产生态系统带来透明度和可访问性。通过此次扩展，S&P DJI 强化了其在传统与另类资产类别中作为可信基准提供者的角色——在加密货币等新兴市场出现时，为市场参与者提供清晰性和信心。”

指数将实施代币化交易

S&P Digital Markets 50 指数的计划推出正值投资者对去中心化金融市场更广泛、多元化敞口需求不断增长之际。该新指数将包括 35 家涉及数字资产运营、基础设施提供商、金融服务、区块链应用及支持技术的公司，同时结合从 S&P Cryptocurrency Broad Digital Market Index 中精选的 15 种加密货币。标普全球认为，这将为有兴趣探索加密相关机会的市场参与者提供覆盖加密生态系统双方的业绩衡量工具。

Dinari 首席业务官 Anna Wroblewska 表示：“通过让 S&P Digital Markets 50 可通过 dShares （代币化股票）投资，我们不仅是在代币化一个指数，更是在展示区块链基础设施如何实现对可信基准的现代化。投资者首次可以在一个透明产品中同时获取美国股票和数字资产。此次推出展示了链上技术如何扩展已建立金融标准的覆盖范围，使其更高效、可访问且具有全球相关性。”

这一最新指数将加入标普道琼斯指数现有的数字资产基准系列，包括 S&P Cryptocurrency Indices 和 S&P Digital Market Indices。

Logo

为什么信任 Cryptonews

2M+

全球活跃月用户数

250+

指南和评测文章

8

在市场的年资

70

国际团队作者
editors
+ 66 更多
作者列表

最值得关注的加密ICO

发掘仍在预售阶段的热门代币——潜力满满的早期潜力股！

探索我们链上工具

  • 加密货币兑换器
    加密货币兑换器
    访问
  • 以太坊Gas费用：实时跟踪器与计算器
    以太坊Gas费用：实时跟踪器与计算器
    访问
  • 加密货币价格预测
    加密货币价格预测
    访问
  • 加密货币市值与价格
    加密货币市值与价格
    访问
为日常币圈玩家打造的智能工具

市场概况

  • 7日
  • 1月
  • 1年
市值
$4,423,691,702,424
4.26
最热门币种

更多文章

新闻
Solana年度营收达28.5亿美元　增速领先以太坊早期表现达30倍
Esther Hui
Esther Hui
2025-10-08 11:33:36
新闻
川普心腹拟最高集资十亿美元增持$TRUMP 高位回落八成还能再起吗？
Allen Li
Allen Li
2025-10-08 10:26:14
Allen Li
Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒香港01曾担任记者。 作为一名自由撰稿人，他涉猎广泛，擅长领域包括财经、时事、体育等等。 他在财经编辑的经验基础上，结合对网络发展和文化的理解，能够以平实、贴近生活的角度引领读者探索加密世界和全球经济。
阅读更多
Crypto News in numbers
editors
作者列表 + 66 更多
2M+
全球活跃月用户数
250+
指南和评测文章
8
在市场的年资
70
国际团队作者