韩国济州结束对近3000名逃税者的加密货币调查 并查封加密资产

作者 Ada Chui 作者 Ada Chui 关于作者 专注于研究加密货币市场及区块链等领域，凭借以往的采访及写作经验，敏锐捕捉经济和科技领域的最新动向。 作者简介 分享 已复制 广告披露 广告披露



我们始终坚持对读者信息透明。部分内容包含联盟链接，我们可能会通过这些合作关系获得佣金。然而，这种潜在收益绝不会影响我们的分析、观点或评测。我们的编辑内容独立于市场推广合作，所有评级均基于既定评估标准，确保公正客观。 最后更新: 八月 18, 2025

免责声明：加密资产高风险，投资需谨慎。本文仅供信息参考，不构成投资建议。加密市场波动剧烈，您可能面临全部本金损失的风险。

韩国济州岛省的济州市已完成对近3000名拖欠税款居民的加密货币专项调查，并从数十名个人处查封了比特币（BTC）及其他加密货币。

韩国媒体Newsis报道称，该市的欠税者一直在“靠加密资产填满他们的口袋”。

济州打击逃税者的加密货币行动

济州市政府于8月16日宣布，税务官员已完成一项“全面调查”。税务部门希望确认市内2962名个人是否持有加密货币。

根据韩国法律，国家和地方税务机关可以要求国内加密货币交易所提供涉嫌逃税客户的数据。

相关人员均欠缴超过100万韩元（约合719美元）的税款和罚款。

济州市政府大楼。（来源：Jjw [CC BY-SA 4.0]）

这些个人的未缴税款总额达到197亿韩元（1417万1845美元）的欠款。

调查过程中，税务官员仔细审查了韩国四大加密货币交易所提供的数据，这些交易所包括Bithumb、Dunamu旗下的Upbit、Coinone和Korbit。

The number of households in Korea living in rented homes is nearing 10 million, with more than half concentrated in the greater Seoul area. Seoul is the only one of the country’s 17 major regions in which more than half of all households don't own a home.https://t.co/xdxcxUcyd9 — The Korea JoongAng Daily (@JoongAngDaily) August 17, 2025

开始查封加密货币

调查人员确认，其中49人持有在交易所钱包中的加密货币。这些加密资产的总价值为2.3亿韩元（165,458美元），市政府补充表示。

随后，市政府动用职权，将相关交易所指定为第三方债务人，并“启动冻结和查封其资产的程序”。

济州市政府官员可能会向这些个人下达最后通牒，告知他们如果不立即结清税款，市政府将会变现这些加密货币。

当局还透露，他们使用人工智能工具协助识别逃税者及“隐藏”的加密资产。济州市税务局长黄太勋表示：

“我们将持续强化打击逃税的措施，以揭露加密货币等隐藏资产。我们将全力追踪高额欠税者的资产。我们会使用基于人工智能的信息分析。这将有助于提升税收，并营造诚实纳税的社会氛围。”

类似的行动在首尔富裕的江南区也在进行，今年以来，税务官员已追回超过14.4万美元。