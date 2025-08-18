韩国济州结束对近3000名逃税者的加密货币调查 并查封加密资产
韩国济州岛省的济州市已完成对近3000名拖欠税款居民的加密货币专项调查，并从数十名个人处查封了比特币（BTC）及其他加密货币。
韩国媒体Newsis报道称，该市的欠税者一直在“靠加密资产填满他们的口袋”。
济州打击逃税者的加密货币行动
济州市政府于8月16日宣布，税务官员已完成一项“全面调查”。税务部门希望确认市内2962名个人是否持有加密货币。
根据韩国法律，国家和地方税务机关可以要求国内加密货币交易所提供涉嫌逃税客户的数据。
相关人员均欠缴超过100万韩元（约合719美元）的税款和罚款。
这些个人的未缴税款总额达到197亿韩元（1417万1845美元）的欠款。
调查过程中，税务官员仔细审查了韩国四大加密货币交易所提供的数据，这些交易所包括Bithumb、Dunamu旗下的Upbit、Coinone和Korbit。
开始查封加密货币
调查人员确认，其中49人持有在交易所钱包中的加密货币。这些加密资产的总价值为2.3亿韩元（165,458美元），市政府补充表示。
随后，市政府动用职权，将相关交易所指定为第三方债务人，并“启动冻结和查封其资产的程序”。
济州市政府官员可能会向这些个人下达最后通牒，告知他们如果不立即结清税款，市政府将会变现这些加密货币。
当局还透露，他们使用人工智能工具协助识别逃税者及“隐藏”的加密资产。济州市税务局长黄太勋表示：
“我们将持续强化打击逃税的措施，以揭露加密货币等隐藏资产。我们将全力追踪高额欠税者的资产。我们会使用基于人工智能的信息分析。这将有助于提升税收，并营造诚实纳税的社会氛围。”
类似的行动在首尔富裕的江南区也在进行，今年以来，税务官员已追回超过14.4万美元。
