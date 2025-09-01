韩国投资者抛售6.57亿美元特斯拉股票 转战加密市场寻求更高回报
韩国散户8月净抛售6.57亿美元特斯拉股票，创2023年初以来最大资金外流，资金加速流入加密相关资产。
据彭博报道，此次 “砸盘” 反映出特斯拉全球最忠实散户群体的热情减退，投资者转而追逐波动性更强的 加密概念标的。例如 Bitmine Immersion Technologies 就吸引了高达 2.53亿美元净流入。
根据韩国国际金融中心数据，韩国个人投资者对美股科技股的买入力度明显下降，从 1—4月月均16.8亿美元 缩减至 7月仅2.6亿美元。
与此同时，加密相关股票投资占比从1月的8.5%暴涨至6月的36.5%，虽在7月回落至31.4%，但整体热度依旧显着高于年初，显示资金更青睐加密赛道而非传统美股科技股。
这股资金转向正值 韩国大力推动加密市场建设 之际。总统 李在明 已将打造 数字资产生态 定为未来五年国家施政计划中的“核心任务”。
截至8月，超过1万名韩国加密投资者持有资产规模突破10亿韩元（约75万美元）。全国 1086万个活跃交易账户 占到总人口约 20%，可见加密已深度渗透零售市场。
特斯拉丢掉韩国散户“最爱”宝座，热度被加密狂潮取代
尽管特斯拉依然以 219亿美元持仓 稳居韩国散户最重仓的海外股票，但投资者情绪已明显降温。
33岁的投资者 韩重秀（Han Jungsu）自2019年起买入特斯拉，但在今年早些时候清仓离场，他直言：
“特斯拉曾经充满故事和想象力，但如今已无法打动人心。”
双倍做多特斯拉的杠杆ETF——TSLL在8月遭遇5.54亿美元资金撤离，创2024年初以来最大月度流出。
韩国投资者批评特斯拉在 人工智能叙事 上缺乏亮点，相比之下，加密市场的新兴机会更具吸引力。
在韩国，高净值加密投资群体中，20多岁的年轻投资者虽人数最少，却引领了加密采纳潮流。他们人均持仓高达 26.9亿韩元，并将 约14%的金融资产配置到加密货币，逐渐抛弃传统美股科技股。
韩国的“加密百万富翁”人群中，50多岁投资者有3,994人，40多岁有3,086人，而仅有 137名20多岁的年轻投资者，却保持着 最高的平均资产规模。
早期入场者普遍先从比特币起步，随后逐渐分散到山寨币与稳定币，其中 60%的人是在2020年牛市期间入场。
与此同时，韩国散户的投资行为也出现明显转变，担忧美国关税冲击及本币升值 对海外资产的影响，资金配置倾向随之调整。
相关调查数据显示，目前有27%的韩国人持有加密货币，人均持仓规模约 1,300万韩元（9,547美元）。
更值得关注的是，20至59岁的韩国人中，超过一半有过加密交易经验，这也奠定了韩国在全球加密版图中的 强国地位。
政府主导的加密基础设施革命加速推进
李在明总统政府正加速推动 利好加密产业的改革，将加密交易公司重新划分为“风险企业”，从而使其获得 税收优惠、补贴以及国家融资支持 —— 这些政策自2018年以来一直被拒之门外。
韩国 中小企业与初创部 已提议修法，正式将 虚拟资产服务商（VASPs） 纳入“风险企业”范畴。
韩国金融监管机构已 解除机构投资者加密投资限制，并正筹备 首个现货加密ETF的审批。
韩国金融服务委员会（FSC）公布了 现货加密ETF的实施方案 以及 基于韩元的稳定币监管框架，预计将在 2025年底落地。
大型银行纷纷提前布局，设立专门的加密团队，押注立法通过后的市场红利。
- 友利银行（Woori Bank） 已成立一支 9人规模的数字资产团队。
- 国民银行（Kookmin Bank） 搭建了 数字资产应对委员会，覆盖KB金融集团旗下多家子公司。
- 新韩银行（Shinhan Bank） 组建了 20人加密专项小组，为快速入场市场制定战略。
- 釜山银行（Busan Bank） 等区域性机构也设立了 区块链团队，涵盖分布式账本技术全链条。
随着加密普及度持续上升，韩国金融情报院（FIU） 已开始重组反洗钱（AML）框架，计划 将稳定币纳入合规体系。FIU将在12月展开外部研究，形成针对 运营商与发行方的监管指引。