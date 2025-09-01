韩国投资者抛售6.57亿美元特斯拉股票 转战加密市场寻求更高回报

韩国散户8月净抛售6.57亿美元特斯拉股票，创2023年初以来最大资金外流，资金加速流入加密相关资产。

据彭博报道，此次 “砸盘” 反映出特斯拉全球最忠实散户群体的热情减退，投资者转而追逐波动性更强的 加密概念标的。例如 Bitmine Immersion Technologies 就吸引了高达 2.53亿美元净流入。

根据韩国国际金融中心数据，韩国个人投资者对美股科技股的买入力度明显下降，从 1—4月月均16.8亿美元 缩减至 7月仅2.6亿美元。

与此同时，加密相关股票投资占比从1月的8.5%暴涨至6月的36.5%，虽在7月回落至31.4%，但整体热度依旧显着高于年初，显示资金更青睐加密赛道而非传统美股科技股。

这股资金转向正值 韩国大力推动加密市场建设 之际。总统 李在明 已将打造 数字资产生态 定为未来五年国家施政计划中的“核心任务”。

截至8月，超过1万名韩国加密投资者持有资产规模突破10亿韩元（约75万美元）。全国 1086万个活跃交易账户 占到总人口约 20%，可见加密已深度渗透零售市场。

特斯拉丢掉韩国散户“最爱”宝座，热度被加密狂潮取代

尽管特斯拉依然以 219亿美元持仓 稳居韩国散户最重仓的海外股票，但投资者情绪已明显降温。

33岁的投资者 韩重秀（Han Jungsu）自2019年起买入特斯拉，但在今年早些时候清仓离场，他直言：

“特斯拉曾经充满故事和想象力，但如今已无法打动人心。”

双倍做多特斯拉的杠杆ETF——TSLL在8月遭遇5.54亿美元资金撤离，创2024年初以来最大月度流出。

韩国投资者批评特斯拉在 人工智能叙事 上缺乏亮点，相比之下，加密市场的新兴机会更具吸引力。

在韩国，高净值加密投资群体中，20多岁的年轻投资者虽人数最少，却引领了加密采纳潮流。他们人均持仓高达 26.9亿韩元，并将 约14%的金融资产配置到加密货币，逐渐抛弃传统美股科技股。

韩国的“加密百万富翁”人群中，50多岁投资者有3,994人，40多岁有3,086人，而仅有 137名20多岁的年轻投资者，却保持着 最高的平均资产规模。

早期入场者普遍先从比特币起步，随后逐渐分散到山寨币与稳定币，其中 60%的人是在2020年牛市期间入场。

与此同时，韩国散户的投资行为也出现明显转变，担忧美国关税冲击及本币升值 对海外资产的影响，资金配置倾向随之调整。

相关调查数据显示，目前有27%的韩国人持有加密货币，人均持仓规模约 1,300万韩元（9,547美元）。

更值得关注的是，20至59岁的韩国人中，超过一半有过加密交易经验，这也奠定了韩国在全球加密版图中的 强国地位。

政府主导的加密基础设施革命加速推进

李在明总统政府正加速推动 利好加密产业的改革，将加密交易公司重新划分为“风险企业”，从而使其获得 税收优惠、补贴以及国家融资支持 —— 这些政策自2018年以来一直被拒之门外。

韩国 中小企业与初创部 已提议修法，正式将 虚拟资产服务商（VASPs） 纳入“风险企业”范畴。

韩国金融监管机构已 解除机构投资者加密投资限制，并正筹备 首个现货加密ETF的审批。

韩国金融服务委员会（FSC）公布了 现货加密ETF的实施方案 以及 基于韩元的稳定币监管框架，预计将在 2025年底落地。

大型银行纷纷提前布局，设立专门的加密团队，押注立法通过后的市场红利。

友利银行（Woori Bank） 已成立一支 9人规模的数字资产团队。

国民银行（Kookmin Bank） 搭建了 数字资产应对委员会，覆盖KB金融集团旗下多家子公司。

新韩银行（Shinhan Bank） 组建了 20人加密专项小组，为快速入场市场制定战略。

釜山银行（Busan Bank） 等区域性机构也设立了 区块链团队，涵盖分布式账本技术全链条。

随着加密普及度持续上升，韩国金融情报院（FIU） 已开始重组反洗钱（AML）框架，计划 将稳定币纳入合规体系。FIU将在12月展开外部研究，形成针对 运营商与发行方的监管指引。