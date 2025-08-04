韩国银行争相准备加密业务计划 以迎接监管改革
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韩国银行正竞相准备与加密货币和稳定币相关的业务计划，该国一些最大的银行终于准备进入加密领域。
韩国报纸《每日经济》报道称，银行正在创建专门的组织，并为即将推出的允许发行和运营稳定币的立法做准备。这家全国顶尖的商业报纸写道：
“随着关于稳定币合法化的讨论迅速升温，银行业现正采取积极措施。”
报道解释说，银行已建立专门的内部组织，并正在组建联盟，以迅速进入这一领域。
韩国银行：蓄势待发
像新韩银行和友利银行这样的银行早在2018-2019年就已制定了推出加密相关业务运营的初步计划。
然而，在前总统文在寅政府决定禁止首次代币发行（ICO）并有效边缘化加密行业后，这些银行最终被迫搁置了相关计划。
然而，现任总统李在明自今年6月当选以来，一直对加密货币表现出浓厚的兴趣。
立法者们准备通过立法做出回应。一系列支持行业的改革措施现已提交给国民议会各委员会。
银行察觉到政治风向的变化，反应迅速。
友利银行已成立一个专门的数字资产团队，负责“包括稳定币在内的各种数字资产相关业务”以及数字钱包业务。
这个九人团队隶属于友利银行的新业务联盟平台部门。
友利银行还与一家区块链初创公司签署了业务协议，旨在重启其加密托管计划。
据《每日经济》报道，友利银行还在与多家未具名的公司合作组建一个稳定币联盟。
国民银行（KB）的计划
与此同时，竞争对手国民银行（KB）于6月成立了数字资产应对委员会。
该银行希望制定一个系统化的、覆盖KB金融集团众多附属公司的集团范围内的应对策略。
该委员会已针对可能的未来政策变化制定了一系列快速反应方案。
它还在审查与“外部合作伙伴”的合作可能性，包括保险公司、信用卡发行公司、证券公司和资产管理公司。
该委员会的明确目标是在其众多附属公司之间促进加密领域的战略协调。
加密动态部署中
KEB韩亚银行已组建加密工作组，成员来自各关联部门，旨在推进韩元稳定币相关事务，并研究未来项目的底层基建需求。
与友利银行类似，KEB韩亚也在布局合资加密托管项目，目标瞄准全球市场。
新韩银行则成立了由约20名成员组成的加密攻坚小组。
此外，多家银行已提交大量加密及稳定币相关商标申请。例如：
- 49项涉及外汇稳定币的商标
- KB国民银行提交了32项与韩元锚定稳定币相关的商标
其他银行也在加速布局合规化转型，包括 Upbit 的合作伙伴 K银行，该行近期成立了 数字资产攻坚组。
地方银行同样动作频频——釜山银行已组建 区块链技术组，全面研究 “链上生态的各类应用场景”。
韩媒指出，银行业普遍认为 “一旦稳定币合法化，金融机构必须快速推出相关服务以抢占市场先机”。一位匿名银行高管透露：
“尽管政策落地仍需时间，但提前部署才能在立法生效后快速切入市场。我们现在要做的，就是卡位赛道。”