BTC $115,361.43 -2.04%
ETH $4,284.20 -3.64%
USDT $1.00 0.00%
XRP $2.97 -4.42%
SOL $181.24 -4.65%
TRX $0.34 -0.43%
SHIB $0.000012 -3.29%
Cryptonews 新闻

韩国四大银行将与Circle总裁会面 李在明积极推动韩元稳定币发展

稳定币
作者
Allen Li
作者
Allen Li
关于作者

Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒、香港01曾担任记者。 ...

作者简介
最后更新: 
为什么信任 Cryptonews
Cryptonews 已经覆盖加密货币行业超过十年，旨在为读者提供具有洞察力的信息。我们的记者和分析师在市场分析和区块链技术方面拥有丰富的经验。我们努力保持高标准的编辑准则，注重事实准确性和公正报道，涵盖从加密货币和区块链项目到行业事件、产品和技术发展的各个领域。我们在行业中的持续存在，体现了我们在数字资产不断发展的世界中提供相关信息的承诺。了解更多关于 Cryptonews 的信息
广告声明我们致力于为读者提供完全透明的信息。我们的一些内容包含附属链接，通过这些合作伙伴关系，我们可能会获得佣金。

韩国执政党议员朴敏圭（Park Min-kyu） 今日（18 日）在一场关于稳定币的研讨会上透露，已收到韩国金融服务委员会（FSC） 的最新报告。报告显示，FSC 预计将在今年十月向国会提交针对稳定币的监管法案。

该法案将对稳定币的发行流程、抵押资产管理及内部风险控制机制作出明确规范，并有望纳入韩国《虚拟资产使用者保护法》的二期修订计划中。

稳定币与数字货币战略

韩国新总统李在明（Lee Jae Myung） 曾提出，要推动与韩元挂钩的稳定币发展，以强化国家在数字金融时代的货币主权。为响应政策，当地银行和支付企业已经开始布局，申请稳定币商标，并准备推出相关数字货币服务。

在今天的研讨会上，Naver 与 Kakao 代表，以及多家主要银行与议员，共同探讨了稳定币在韩国的未来发展。有部分与会者建议，支付和银行业应建立协作网络，以推动创新并确保系统互通。

韩国四大银行将与 USDC 发行方 Circle 总裁会面

韩国央行行长 Lee Chang-yong 上月表示，韩元挂钩的稳定币发行应限制在持牌银行，以防市场出现多种稳定币扰乱外汇政策。他强调，稳定币发展需谨慎推进，以保障金融体系稳健。

事情不到一个月，韩国四大银行——国民银行（KB Kookmin）、友利银行（Woori）、新韩银行（Shinhan）和韩亚银行（Hana）便计划与 USDC 发行方 Circle 总裁 Heath Tarbert 会面。Tarbert 将于下周访韩，此举可能为韩国稳定币市场打开国际合作的大门。

Logo

为什么信任 Cryptonews

2M+

全球活跃月用户数

250+

指南和评测文章

8

在市场的年资

70

国际团队作者
editors
+ 66 更多
作者列表

最值得关注的加密ICO

发掘仍在预售阶段的热门代币——潜力满满的早期潜力股！

探索我们链上工具

  • 加密货币兑换器
    加密货币兑换器
    访问
  • 以太坊Gas费用：实时跟踪器与计算器
    以太坊Gas费用：实时跟踪器与计算器
    访问
  • 加密货币价格预测
    加密货币价格预测
    访问
  • 加密货币市值与价格
    加密货币市值与价格
    访问
为日常币圈玩家打造的智能工具

市场概况

  • 7日
  • 1月
  • 1年
市值
$4,091,794,192,111
-1.26
最热门币种

更多文章

新闻
柴犬币开发者规划未来跨链大门！引来鲸鱼入手3兆枚柴犬币
Frimpong Chan
Frimpong Chan
2025-08-18 10:46:02
新闻
日本Metaplanet再增持比特币 势头快将成为第六大持币企业
Allen Li
Allen Li
2025-08-18 08:16:34
Allen Li
Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒香港01曾担任记者。 作为一名自由撰稿人，他涉猎广泛，擅长领域包括财经、时事、体育等等。 他在财经编辑的经验基础上，结合对网络发展和文化的理解，能够以平实、贴近生活的角度引领读者探索加密世界和全球经济。
阅读更多
Crypto News in numbers
editors
作者列表 + 66 更多
2M+
全球活跃月用户数
250+
指南和评测文章
8
在市场的年资
70
国际团队作者