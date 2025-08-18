韩国四大银行将与Circle总裁会面 李在明积极推动韩元稳定币发展

韩国执政党议员朴敏圭（Park Min-kyu） 今日（18 日）在一场关于稳定币的研讨会上透露，已收到韩国金融服务委员会（FSC） 的最新报告。报告显示，FSC 预计将在今年十月向国会提交针对稳定币的监管法案。

该法案将对稳定币的发行流程、抵押资产管理及内部风险控制机制作出明确规范，并有望纳入韩国《虚拟资产使用者保护法》的二期修订计划中。

稳定币与数字货币战略

韩国新总统李在明（Lee Jae Myung） 曾提出，要推动与韩元挂钩的稳定币发展，以强化国家在数字金融时代的货币主权。为响应政策，当地银行和支付企业已经开始布局，申请稳定币商标，并准备推出相关数字货币服务。

在今天的研讨会上，Naver 与 Kakao 代表，以及多家主要银行与议员，共同探讨了稳定币在韩国的未来发展。有部分与会者建议，支付和银行业应建立协作网络，以推动创新并确保系统互通。

韩国四大银行将与 USDC 发行方 Circle 总裁会面

韩国央行行长 Lee Chang-yong 上月表示，韩元挂钩的稳定币发行应限制在持牌银行，以防市场出现多种稳定币扰乱外汇政策。他强调，稳定币发展需谨慎推进，以保障金融体系稳健。

事情不到一个月，韩国四大银行——国民银行（KB Kookmin）、友利银行（Woori）、新韩银行（Shinhan）和韩亚银行（Hana）便计划与 USDC 发行方 Circle 总裁 Heath Tarbert 会面。Tarbert 将于下周访韩，此举可能为韩国稳定币市场打开国际合作的大门。