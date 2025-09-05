韩国加密借贷不可再开杠杆 年利率上限20%

作者 Allen Li 最后更新: 九月 5, 2025

韩国金融服务委员会（FSC）发表新指引，虚拟资产交易所将不得再提供超出抵押价值的虚拟资产借贷（杠杆服务）或现金等值借贷（按借出时的韩元价值偿还）。

FSC解释出台指南的原因称：“部分虚拟资产交易所提供杠杆借贷服务，导致用户潜在损失的担忧日益增加。”

用户保护措施做法类似股票卖空机制

指南明确规定了虚拟资产借贷服务的范围。首先，禁止用户借贷数量超过抵押资产的杠杆服务。同时，可能违反《放贷业法》的现金等值借贷服务也被禁止。

虚拟资产借贷服务运营商在提供服务时，必须使用自有资金。为防止规避监管，通过第三方合作或委托提供的间接借贷服务也受到限制。

此外，指南还提出了用户保护措施。提供借贷服务的企业必须核实首次使用服务的客户是否完成了由数字资产交易所共同协作组织（DAXA）主导的在线教育及资格测试。借贷额度也需根据用户的借贷经验、交易历史等情况进行个性化设定，类似于股票市场的卖空机制。

年利率上限20%

在借贷期间如可能发生强制平仓，企业需提前告知用户。若用户为防止强制平仓提供额外抵押，企业应在借贷额度内进行管理。

借贷服务的利率不得超过其他信贷相关法规规定的年利率上限20%，并需披露利率体系、各虚拟资产的借贷情况及强制平仓情况等重要信息。

可借贷的加密货币需为“主流”

考虑到市场价格波动，可借贷的虚拟资产仅限于市值前20位或在至少三家韩元交易所交易的资产。同时，制定了交易需注意的资产和异常交易可疑资产等借贷及抵押使用限制标准。

金融委员会表示，未来将根据指南内容及运行情况，迅速推进相关法规立法工作。

