Solana版Strategy单日暴涨9％ 年初至今股价翻了21倍

作者 Allen Li 作者 Allen Li 关于作者 Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒、香港01曾担任记者。 ... 作者简介 分享 已复制 最后更新: 八月 5, 2025

8月4日，专注于Solana（SOL）生态系统战略的去中心化金融开发公司（DFDV）宣布，已追加购入114,666枚SOL，耗资约1,840万美元，而自今年4月启动现行财务战略以来，DFDV一直在积极增持Solana。

此次增持后，该公司持有的Solana总量已超过129万枚SOL。该数字包含质押奖励，以当前价格计算，价值约2.09亿美元。

1/ Today, we announce that we've grown our holdings by 110,466 $SOL, bringing our total balance to 1,293,562 SOL (~$209M)! 🚀



At an average purchase price of $166.61, our SOL Per Share (SPS) has risen by +47% over the past 30 days to 0.0618 SOL. 🧵 pic.twitter.com/r6iGThuJPq — DeFi Dev Corp. (DFDV) (@defidevcorp) August 4, 2025

Solana版Strategy

DFDV试图在Solana上复制MicroStrategy大量持有比特币（BTC）的策略。

公司重点关注其自定义指标——每股SOL持有量（SPS）。此次收购使SPS上涨7%，达到0.0618。

DFDV通过包括50亿美元股票信用额度在内的多种渠道获取资金，以便持续加仓。

购入的加密资产会进行质押，质押产生的收益将再次投入，形成复利效应。

仅在7月14日至20日期间，公司就增持了超过14万枚SOL，并通过质押额外获得约1,867枚SOL。

市场反应正面 年初至今股价翻了21倍

这一策略受到市场积极回应。4日发布消息后，公司股价上涨9.18%，年初至今累计涨幅超过2,100%。

加密货币市场普遍存在价格波动剧烈及监管动态不确定等风险，这些风险依然存在。

未来，公司计划收购验证者网络，并推动与去中心化金融（DeFi）的整合，以进一步增强在Solana生态中的影响力。