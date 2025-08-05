Solana版Strategy单日暴涨9％ 年初至今股价翻了21倍
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8月4日，专注于Solana（SOL）生态系统战略的去中心化金融开发公司（DFDV）宣布，已追加购入114,666枚SOL，耗资约1,840万美元，而自今年4月启动现行财务战略以来，DFDV一直在积极增持Solana。
此次增持后，该公司持有的Solana总量已超过129万枚SOL。该数字包含质押奖励，以当前价格计算，价值约2.09亿美元。
Solana版Strategy
DFDV试图在Solana上复制MicroStrategy大量持有比特币（BTC）的策略。
公司重点关注其自定义指标——每股SOL持有量（SPS）。此次收购使SPS上涨7%，达到0.0618。
DFDV通过包括50亿美元股票信用额度在内的多种渠道获取资金，以便持续加仓。
购入的加密资产会进行质押，质押产生的收益将再次投入，形成复利效应。
仅在7月14日至20日期间，公司就增持了超过14万枚SOL，并通过质押额外获得约1,867枚SOL。
市场反应正面 年初至今股价翻了21倍
这一策略受到市场积极回应。4日发布消息后，公司股价上涨9.18%，年初至今累计涨幅超过2,100%。
加密货币市场普遍存在价格波动剧烈及监管动态不确定等风险，这些风险依然存在。
未来，公司计划收购验证者网络，并推动与去中心化金融（DeFi）的整合，以进一步增强在Solana生态中的影响力。
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