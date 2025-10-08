Solana年度营收达28.5亿美元 增速领先以太坊早期表现达30倍

根据瑞士资产管理公司 21Shares 的最新报告，Solana 年度营收已达 28.5 亿美元，稳固其作为今年增长最快的区块链网络地位。

重点摘要： Solana 年度营收达 28.5 亿美元，其中交易平台贡献近 40% 的总收入。

在迷因币热潮高峰期的 1 月份，网络营收达到 6.16 亿美元，此后仍保持强劲的月度收益。

Solana 的增长速度已超越以太坊早期表现超过 30 倍，得益于其高链上活跃度、高效能与机构级采用率的推动。

Solana 的大部分收入来自交易平台，该部分贡献了 11.2 亿美元，约占总营收的 39%。

Solana 在迷因币热潮中创下 6.16 亿美元月营收新高

在 2024 年 10 月至 2025 年 9 月 期间，Solana 平均每月营收约 2.4 亿美元。其中在 2025 年 1 月，受迷因币狂潮推动（代表性代币如 Official Trump（TRUMP）），月度营收飙升至 6.16 亿美元 的高峰。

即使在热潮退去后，Solana 的月度收入仍稳定维持在 1.5 亿至 2.5 亿美元 之间，这一水平在相同发展阶段的其他区块链中前所未见。

整个 Solana 生态的验证者手续费，涵盖 DeFi 协议、迷因币、AI 应用、去中心化交易所（DEX）以及 Launchpad 平台，共同支撑了该网络的强劲财务基础。

在此基础上，Photon、Axiom 等交易应用 表现突出，进一步巩固了 Solana 作为高性能链上市场核心基础设施 的地位。

根据 21Shares 的数据，Solana 的营收增长速度已超越以太坊早期发展轨迹超过 30 倍。

在主网上线五年后，以太坊月营收仍低于 1,000 万美元，而 Solana 现已能稳定创造 2 亿至 2.5 亿美元的月度收入。

报告指出，这一巨大差距主要源于 Solana 的低成本、高吞吐设计，目前网络每日活跃地址数达 120 万至 150 万个，约为以太坊早期用户规模的 三倍。

报告同时指出，「Solana 财库型公司」 的兴起正成为新趋势——这些公开上市公司将 SOL 纳入企业资产负债表的一部分。

目前共有 18 家受追踪企业 持有 约 40 亿美元价值的 SOL，其中包括 Forward Industries 与 Sharps Technology 等公司。

此外，纳斯达克上市公司 Brera Holdings 近期更名为 Solmate，并筹集 3 亿美元资金，专注打造以 Solana 为核心的财库与基础设施平台。

与此同时，市场对 现货 Solana ETF（Spot SOL ETF） 的核准预期持续升温。

包括 Fidelity、VanEck、Grayscale 等多家资产管理机构的申请，正等待 美国证券交易委员会（SEC） 审批，但因政府关门导致审核暂时延迟。

在去中心化预测市场 Polymarket 上，交易者对 Solana ETF 将于年底前获批 的信心高达 99%。

Bitwise 投资长：Solana 将成为华尔街首选的稳定币网络

据报导，Bitwise 首席投资长 Matt Hougan 表示，Solana 正在成为华尔街机构首选的区块链基础设施，随着传统金融机构寻求具备可扩展性的网络，以支撑数字金融的下一阶段发展。

他指出：「我认为 Solana 就是新的华尔街。」并强调其高性能与技术实力是吸引机构级资金与关注的关键因素。

Hougan 认为，金融机构如今正开始认真看待资产代币化与稳定币，视它们为即将颠覆传统金融市场的核心技术——从支付系统到资本市场的结构都将被重新定义。

他补充道：「许多金融界的重要人物都在说，稳定币将重塑支付体系，而资产代币化将重构股票、债券、商品与房地产市场。」