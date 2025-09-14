Solana价格预测：SOL周涨21.6%后 投资者正关注的关键数据点

Solana (SOL) 本周成为加密市场的亮点之一，周涨幅达21.6%，突破245美元。这波上涨伴随着机构活动回暖、DeFi参与创新高以及技术面动能增强，交易员正在关注本轮行情是否能延伸至260–270美元区间。

DeFi增长与鲸鱼活动推动Solana

Solana的上涨主要受链上活动急剧上升推动。其DeFi协议中的总锁仓量（TVL）已突破120亿美元，创下历史新高。这一增长凸显了Solana在去中心化借贷、交易和质押平台中日益重要的角色。

与此同时，大型投资者正在悄然建仓。

鲸鱼持续累积：Multicoin在链上转移了超过6.8亿美元SOL。

机构参与强劲，对Solana的长期采用构成利好。

要点：

TVL突破120亿美元

Multicoin转移6.8亿美元SOL

鲸鱼累积属利好信号

机构买入与宏观顺风

Solana的上涨还得益于Galaxy Digital收购了价值11.6亿美元的SOL，其中大部分被转移至Coinbase。这一动作强化了市场对Solana流动性与机构支持的信心。

Galaxy Digital is helping Forward Industries acquire $1.65B worth of $SOL.



In the past 12 hours, Galaxy Digital has withdrawn 1,452,392 $SOL ($326M) from exchanges.



According to an announcement, Forward Industries recently completed a $1.65B private placement to fund the… pic.twitter.com/cdLFmYcSHq — Lookonchain (@lookonchain) September 11, 2025

宏观环境同样在推动市场。交易员普遍预计美联储将降息25个基点，这可能进一步支撑包括加密货币在内的风险资产。

结合Solana强劲的基本面，这一环境为年底前的潜在延续性上涨奠定了基础。

Solana (SOL/USD) 技术展望：多头目标 $260

从技术面看，Solana的价格预测持续走强。当前交易价格为$247.82，市值超过1340亿美元，正逼近历史上一直是强阻力的 $250 区间。

Solana价格图表 – 来源：TradingView

RSI指标在77，显示超买状态，但历史走势表明，强劲的上涨行情往往能长时间维持高位。近期的K线形态类似“三只白兵”，属于看涨延续信号。

若Solana能有力突破$250，上方目标区间在$260–$270。若回调至$244 或$235，则属于健康的回踩，而 $222 EMA是结构性支撑。

交易者的操作策略是：$244以上做多，止损放在$227。长线持有者则需注意，这轮上涨可能不是短期行情，若机构资金持续流入，价格有望蓄势冲击$300。

