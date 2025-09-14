BTC $115,492.19 -0.01%
Solana价格预测：SOL周涨21.6%后　投资者正关注的关键数据点

cryptocurrency Solana 加密货币 区块链
作者
Sze Lam
作者
Sze Lam
关于作者

Sze 于香港大学经济学学士毕业，具备丰富的金融和财经编辑经验。她在各种主题上拥有20年的写作和编辑经验。 ...

作者简介
最后更新: 
为什么信任 Cryptonews
Cryptonews 已经覆盖加密货币行业超过十年，旨在为读者提供具有洞察力的信息。我们的记者和分析师在市场分析和区块链技术方面拥有丰富的经验。我们努力保持高标准的编辑准则，注重事实准确性和公正报道，涵盖从加密货币和区块链项目到行业事件、产品和技术发展的各个领域。我们在行业中的持续存在，体现了我们在数字资产不断发展的世界中提供相关信息的承诺。了解更多关于 Cryptonews 的信息
广告声明我们致力于为读者提供完全透明的信息。我们的一些内容包含附属链接，通过这些合作伙伴关系，我们可能会获得佣金。
免责声明：加密资产高风险，投资需谨慎。本文仅供信息参考，不构成投资建议。加密市场波动剧烈，您可能面临全部本金损失的风险。

Solana (SOL) 本周成为加密市场的亮点之一，周涨幅达21.6%，突破245美元。这波上涨伴随着机构活动回暖、DeFi参与创新高以及技术面动能增强，交易员正在关注本轮行情是否能延伸至260–270美元区间。

DeFi增长与鲸鱼活动推动Solana

Solana的上涨主要受链上活动急剧上升推动。其DeFi协议中的总锁仓量（TVL）已突破120亿美元，创下历史新高。这一增长凸显了Solana在去中心化借贷、交易和质押平台中日益重要的角色。

与此同时，大型投资者正在悄然建仓。

鲸鱼持续累积：Multicoin在链上转移了超过6.8亿美元SOL。

机构参与强劲，对Solana的长期采用构成利好。

要点：

  • TVL突破120亿美元
  • Multicoin转移6.8亿美元SOL
  • 鲸鱼累积属利好信号

机构买入与宏观顺风

Solana的上涨还得益于Galaxy Digital收购了价值11.6亿美元的SOL，其中大部分被转移至Coinbase。这一动作强化了市场对Solana流动性与机构支持的信心。

宏观环境同样在推动市场。交易员普遍预计美联储将降息25个基点，这可能进一步支撑包括加密货币在内的风险资产。

结合Solana强劲的基本面，这一环境为年底前的潜在延续性上涨奠定了基础。

Solana (SOL/USD) 技术展望：多头目标 $260

从技术面看，Solana的价格预测持续走强。当前交易价格为$247.82，市值超过1340亿美元，正逼近历史上一直是强阻力的 $250 区间。

Solana价格图表 – 来源：TradingView

RSI指标在77，显示超买状态，但历史走势表明，强劲的上涨行情往往能长时间维持高位。近期的K线形态类似“三只白兵”，属于看涨延续信号。

若Solana能有力突破$250，上方目标区间在$260–$270。若回调至$244 或$235，则属于健康的回踩，而 $222 EMA是结构性支撑。

交易者的操作策略是：$244以上做多，止损放在$227。长线持有者则需注意，这轮上涨可能不是短期行情，若机构资金持续流入，价格有望蓄势冲击$300。

Bitcoin Hyper ($HYPER) 预售：结合BTC安全性与Solana高速性能

Bitcoin Hyper ($HYPER) 正在定位为首个由Solana Virtual Machine (SVM) 驱动的比特币原生Layer 2。其目标是拓展 BTC 生态，支持闪电般快速、低成本的智能合约、去中心化应用（dApp）甚至迷因币创建。

通过结合 比特币无可匹敌的安全性 与Solana的高性能架构，该项目为全新的用例打开了大门，包括：

  • 无缝 BTC 跨链桥接
  • 可扩展的 dApp 开发
  • 更广泛的链上应用生态

这让Bitcoin Hyper成为一个既安全又高效的创新平台，有望推动BTC生态迈入全新阶段。

团队高度重视信任与可扩展性，并已通过Consult审计，为投资者的信心奠定了基础。目前热度正在迅速攀升：预售已突破1560万美元，仅剩有限额度可供认购。当前阶段，HYPER代币的价格仅为$0.012915 —— 随着预售进展，价格还将持续上调。

你可以在Bitcoin Hyper官方网站使用加密货币或银行卡直接购买HYPER代币。

点击此处参与预售
Sze Lam
Sze 于香港大学经济学学士毕业，具备丰富的金融和财经编辑经验。她在各种主题上拥有20年的写作和编辑经验。 作为一位财经编辑，她不仅熟悉传统金融市场，还密切关注加密货币市场的动态。她热衷于分析和解读加密货币的趋势、项目和投资机会，为读者提供有价值的信息和观点。她通过撰写文章、编辑报道和参与行业讨论，将复杂的概念和技术转化为易于理解的内容，帮助读者更好地了解和参与加密货币领域。
阅读更多
