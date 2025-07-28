BTC $119,252.43 0.84%
ETH $3,933.68 4.21%
USDT $0.99 -0.04%
XRP $3.28 2.42%
SOL $192.95 3.10%
TRX $0.32 0.12%
SHIB $0.000014 1.50%
Cryptonews 新闻

Solana 价格预测：SOL 突破关键阻力位　这对未来收益意味着什么

Solana 加密市场 加密货币 区块链 迷因币
作者
Esther Hui
作者
Esther Hui
关于作者

Cryptonews...

作者简介
最后更新: 
为什么信任 Cryptonews
Cryptonews 已经覆盖加密货币行业超过十年，旨在为读者提供具有洞察力的信息。我们的记者和分析师在市场分析和区块链技术方面拥有丰富的经验。我们努力保持高标准的编辑准则，注重事实准确性和公正报道，涵盖从加密货币和区块链项目到行业事件、产品和技术发展的各个领域。我们在行业中的持续存在，体现了我们在数字资产不断发展的世界中提供相关信息的承诺。了解更多关于 Cryptonews 的信息
广告声明我们致力于为读者提供完全透明的信息。我们的一些内容包含附属链接，通过这些合作伙伴关系，我们可能会获得佣金。

Solana 的价格持续在 185 美元附近盘整，此前它成功突破了上周五近 180 美元的关键阻力位。

这一突破为 SOL 提供了向下一阻力目标进军的潜力，初始阻力位为 192 美元，重要阻力区为 205 美元。

目前交易价格为 187.19 美元，SOL 展现出令人印象深刻的反弹势头，过去一个月上涨了 31%，同时保持 1000 亿美元的市值。

Solana 价格瞄准 192 美元突破，随着网络区块升级

Solana 似乎正在为预期的扩张准备其基础设施。7月22日，Solana 网络将区块容量提高了 20%，将上限提升至 6000 万计算单位 (CU)。

Helius 联合创始人兼 CEO Mert Mumtaz（Helius 是一家为 Solana 提供基础设施和开发工具的平台）通过 X 解释说，此次升级使网络能够在每个区块中处理更多交易。

许多分析师现将 Solana 当前价格水平视为吸引人的累积机会。

近日，纳斯达克上市的 DeFi Development Corp 宣布，距离其国库储备达到 100 万 SOL（价值 1.87 亿美元）仅剩一次代币购买。

比特币挖矿公司 Bit Mining 也在 7 月 10 日透露，计划筹集 2 亿至 3 亿美元，用于建立 Solana 国库。

加密货币分析师建议，随着这一级别的机构累积，一旦 Solana 突破 200 美元关口，该水平与 250 美元之间几乎不存在阻力。

Solana 价格分析：倒挂头肩形态预示 220 美元看涨反转

SOL/USDT 日线图显示出一种正在形成的倒挂头肩形态，这是一种公认的看涨反转形态。

该形态清晰展现出左肩、头部以及正在形成的右肩组件，表明如果价格收盘突破颈线区域（对应于 200-205 美元区间），可能出现上行突破。

Solana Price Prediction: SOL Breaks Key Resistance – What This Means for Future Gains
来源：TradingView

RSI 读数为 67.04，略低于超买水平 70，表明持续强势但未出现过度买入压力。

如果 SOL 能维持在 180 美元以上并成功突破颈线，测量目标约为 223 美元，代表倒挂头肩形态的完成。

Snorter Bot：寻找热门 Solana 代币的新方法

虽然大公司正在大量购买 SOL，但 Solana 网络上的新迷因币，尤其是 BONKfun 平台上的代币，引起了许多兴奋。

问题在于，这些新代币大多未在普通人通常购买加密货币的热门交易所上架。

这正是 Snorter Bot (SNORT) 的用武之地。这个新项目旨在提前发现有潜力的代币，在它们变得流行并价格飙升之前。

来源：Snorter Bot

Snorter 是一款通过 Telegram 使用的交易机器人，专为 Solana 网络设计，这意味着它能以超快速度帮助你提前发现优质投资机会。

Snorter 背后的公司目前正在进行早期销售，你可以在 $SNORT 代币对所有人开放前购买。

到目前为止，他们已从相信该项目的投资者处筹集了超过 240 万美元。

如果你想早早参与，现在每枚 $SNORT 代币的价格为 0.0995 美元

此价格仅在 24 小时内有效，随后将因其两天定价系统而上调。

Logo

为什么信任 Cryptonews

2M+
全球活跃月用户数
250+
指南和评测文章
8
在市场的年资
70
国际团队作者
editors
+ 66 更多
作者列表

最值得关注的加密ICO

发掘仍在预售阶段的热门代币——潜力满满的早期潜力股！

探索我们链上工具

  • 加密货币兑换器
    加密货币兑换器
    访问
  • 以太坊Gas费用：实时跟踪器与计算器
    以太坊Gas费用：实时跟踪器与计算器
    访问
  • 加密货币价格预测
    加密货币价格预测
    访问
  • 加密货币市值与价格
    加密货币市值与价格
    访问
为日常币圈玩家打造的智能工具

市场概况

  • 7d
  • 1m
  • 1y
市值
$4,146,532,756,890
1.98
最热门币种

更多文章

新闻
64%的美国投资者认为加密货币存在极高风险 女性及年长者参与度低
Allen Li
Allen Li
2025-07-28 06:27:11
新闻
比特币价格预测：中本聪时代大户出场引发波动　下一步走势如何？
Sze Lam
Sze Lam
2025-07-28 06:00:00
Esther Hui
Cryptonews China团队由Esther领导，她是加密货币和经济领域的公认专家，拥有超过10年的新闻报道经验。Esther持有国际新闻学学士学位，毕业后便投身新闻行业，涉猎广泛，涵盖财经、时事新闻、体育等多个领域。
阅读更多
Crypto News in numbers
editors
作者列表 + 66 更多
2M+
全球活跃月用户数
250+
指南和评测文章
8
在市场的年资
70
国际团队作者