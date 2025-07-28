Solana 价格预测：SOL 突破关键阻力位 这对未来收益意味着什么

作者 Esther Hui 作者 Esther Hui 关于作者 Cryptonews... 作者简介 分享 已复制 最后更新: 七月 28, 2025

Solana 的价格持续在 185 美元附近盘整，此前它成功突破了上周五近 180 美元的关键阻力位。

这一突破为 SOL 提供了向下一阻力目标进军的潜力，初始阻力位为 192 美元，重要阻力区为 205 美元。

目前交易价格为 187.19 美元，SOL 展现出令人印象深刻的反弹势头，过去一个月上涨了 31%，同时保持 1000 亿美元的市值。

Solana didn’t make noise this bull run — it just delivered.



Now $SOL is back above $200 and showing real strength.

Once it flips $295, the next level is $500.



Feels like a good time to look at SOL again. pic.twitter.com/qJnuHjCveH — RJT. WAGMI (@RJTTheOG) July 27, 2025

Solana 价格瞄准 192 美元突破，随着网络区块升级

Solana 似乎正在为预期的扩张准备其基础设施。7月22日，Solana 网络将区块容量提高了 20%，将上限提升至 6000 万计算单位 (CU)。

Helius 联合创始人兼 CEO Mert Mumtaz（Helius 是一家为 Solana 提供基础设施和开发工具的平台）通过 X 解释说，此次升级使网络能够在每个区块中处理更多交易。

Solana blocks are now 20% bigger — what does this mean?



on Solana, every transaction sent consumes resources



we call this resource "compute units" or CUs — like fuel for a car



every transaction consumes a different amount of CUs depending on its complexity, a simple transfer… https://t.co/4XOYZDUTtH — mert | helius.dev (@0xMert_) July 23, 2025

许多分析师现将 Solana 当前价格水平视为吸引人的累积机会。

近日，纳斯达克上市的 DeFi Development Corp 宣布，距离其国库储备达到 100 万 SOL（价值 1.87 亿美元）仅剩一次代币购买。

比特币挖矿公司 Bit Mining 也在 7 月 10 日透露，计划筹集 2 亿至 3 亿美元，用于建立 Solana 国库。

加密货币分析师建议，随着这一级别的机构累积，一旦 Solana 突破 200 美元关口，该水平与 250 美元之间几乎不存在阻力。

Notice that once Solana $SOL breaks above $200, there’s little to no resistance standing in the way of a run to new all-time highs. pic.twitter.com/AnqwqaC1m1 — Ali (@ali_charts) July 26, 2025

Solana 价格分析：倒挂头肩形态预示 220 美元看涨反转

SOL/USDT 日线图显示出一种正在形成的倒挂头肩形态，这是一种公认的看涨反转形态。

该形态清晰展现出左肩、头部以及正在形成的右肩组件，表明如果价格收盘突破颈线区域（对应于 200-205 美元区间），可能出现上行突破。

来源：TradingView

RSI 读数为 67.04，略低于超买水平 70，表明持续强势但未出现过度买入压力。

如果 SOL 能维持在 180 美元以上并成功突破颈线，测量目标约为 223 美元，代表倒挂头肩形态的完成。

Snorter Bot：寻找热门 Solana 代币的新方法

虽然大公司正在大量购买 SOL，但 Solana 网络上的新迷因币，尤其是 BONKfun 平台上的代币，引起了许多兴奋。

问题在于，这些新代币大多未在普通人通常购买加密货币的热门交易所上架。

这正是 Snorter Bot (SNORT) 的用武之地。这个新项目旨在提前发现有潜力的代币，在它们变得流行并价格飙升之前。

来源：Snorter Bot

Snorter 是一款通过 Telegram 使用的交易机器人，专为 Solana 网络设计，这意味着它能以超快速度帮助你提前发现优质投资机会。

Snorter 背后的公司目前正在进行早期销售，你可以在 $SNORT 代币对所有人开放前购买。

到目前为止，他们已从相信该项目的投资者处筹集了超过 240 万美元。

如果你想早早参与，现在每枚 $SNORT 代币的价格为 0.0995 美元。

此价格仅在 24 小时内有效，随后将因其两天定价系统而上调。