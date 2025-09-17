Solana价格预测：华尔街豪掷682万枚SOL SOL今年能否冲击1000美元？

作者 Esther Hui 作者 Esther Hui 关于作者 Cryptonews... 作者简介 分享 已复制 最后更新: 九月 17, 2025

最近 Solana（SOL） 的表现全面超越以太坊，目前正处在一个关键区间，随时可能瞬移突破新高。

近期，Solana 吸引了 1.98亿美元的机构资金流入，其中单日（周五）通过 ETF、ETP和基金 的流入就高达 1.45亿美元，创下纪录。

目前Solana的机构管理资产（AUM） 已达 41亿美元。

这也解释了为什么大多数分析师的 SOL价格预测 都极具想象空间，目标直指 1000美元。

巨鲸显然在疯狂加仓。Pantera Capital CEO Dan Morehead 公开确认 Solana是他们最大的仓位，价值 11亿美元，并称其为“最快、最便宜、性能最强的公链”。

而且资金动能正持续滚雪球。Forward Industries（FORD） 正在打造全球最大的SOL金库，已以 232美元均价买入15.8亿美元的Solana。

华尔街巨头 FORD 豪掷 15.8 亿美元布局 SOL，打造全球最大 Solana 金库

Forward Industries（FORD）最新披露，已以 232 美元均价扫入 682 万枚 SOL，总投入约 15.8 亿美元。这是他们在完成 16.5 亿美元 PIPE 融资（由 Galaxy Digital、Jump Crypto、Multicoin Capital 领投）后的首次大动作。

来源 Arkham

这笔巨额购入通过二级市场扫货 + 链上大额交易完成，FORD 已经把整袋 SOL 全部质押。他们特别展示了链上执行过程，表明自己是真的在为股东优化，而不是做样子。

链上数据还显示，Galaxy Digital 在其中扮演了关键角色。Arkham 的追踪显示，在 PIPE 融资消息公布后，Galaxy 随即扫入了约 650万枚 SOL。

放眼未来，Solana 的目标是在 2026 年实现 200ms 的终局性，并在五年内缩短至 20ms。作为对比，全球证券市场每天处理 4亿–7亿笔交易，而 Solana 的吞吐量已经超过 60亿笔。

正如 Galaxy Digital CEO 所说：这就是 Solana 的价值所在。到目前为止，2025 完全是 SOL 的爆发年——无论是交易量、应用驱动收入，还是接近零的手续费，Solana 都遥遥领先。

Solana今年能否冲击$1,000？最新SOL价格预测

来源： SOLUSD / TradingView

今年早些时候，Solana（SOL）突破下降楔形后一路走高，目前在上升通道内持续震荡。

眼下价格正在试探 234 美元 附近的上沿，正面临 270–300 美元 区间的强压位 —— 这正是前高所在。

如果能够突破，该走势可能引发新一轮冲高；但若再度受阻，则大概率会回踩 200–185 美元 支撑，再尝试反攻。

从技术面来看：

RSI 位于 60 附近，显示多头动能仍在，但已接近超买区间；

MACD 依旧保持正向；

整体结构偏多，但短期回调并不意外，可能是SOL再冲击强压前的蓄力。

今年 SOL冲击1000美金 的概率不大。但考虑到机构正在大规模买入，更现实的目标区间可能落在 500–600 美元。

在 Solana 上交易并赚取超高年化收益：Snorter 预售火热进行中

巨鲸们永远在追逐下一次翻倍机会，而 Snorter Bot 正迅速成为他们的秘密武器。它直接内建在 Telegram 里，速度快、安全性高，专为想要一键镜像钱包或快速翻单的交易者打造，几乎零门槛。

没有噱头，没有废话 —— 就是纯粹的交易体验。Degen玩家 可以秒冲 Trump、Pepe、Fartcoin 等热门迷因币，无需繁琐设置、臃肿后台，也不用担心被地毯式跑路拖累。

功能堆满：0.85%超低手续费、MEV防护、蜜罐扫描，外加质押（Staking），年化收益高达 118% APY。持有者还能拿到额外奖励，在交易、翻单的同时还能叠加被动收益，一边撸单一边堆收入。

Snorter的亮点 在于将一切功能整合在一个平台：交易 + 扫描 + 质押，全都内置在一个App里。再也不用切换各种工具，Snorter 直接打包进大多数交易者每天都在用的 Telegram。

巨鲸社区正在不断壮大，天天炫单，持续推高热度。预售已经突破 395万美元，SNORT 正在成为当前市场上最锋利的预售机会之一。