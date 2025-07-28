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Solana创办人得罪客户群体 六成收益来自迷因币却称其为数字垃圾

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在硅谷技术与华尔街资本交错的边界，一场关于“价值”的论战再次爆发。以高性能著称的公链 Solana 创办人 Anatoly Yakovenko 昨日于 X 平台发文，直言迷因币与 NFT 是数字垃圾（digital slop），完全不具备内在价值，此话迅速在加密社群引发轩然大波。

言论符合其长期立场

Yakovenko 的观点并非临时转变，他过去在与 Coinbase 旗下 Base 创办人 Jesse Pollak 的公开辩论中，就曾将迷因币和 NFT 比作手游中的”抽奖箱”，认为其价值依赖投机情绪，而非真实需求。如今他再次强调这点，直接触碰产业核心矛盾。

而相关帖子的留言区更为精彩，支持的声音认为他说出残酷的事实，只是一些投机客妄想自己创造了“价值”；另一方面，反对者认为炒卖也是“价值”的一种，更何况其支撑起 Solana 生态的大部分收益，他这种行为是否反应所有在Solana的迷因币都是数字垃圾（digital slop）。

“数字垃圾”支撐Solana 生态收益

区块链基础设施公司 Syndica 数据显示，2025 年上半年，Solana 生态 62% 的应用收入来自迷因币交易，总额高达 16 亿美元；第二季单季网络收入更创新高至 2.71 亿美元。换句话说，被 Yakovenko 视为数字垃圾的资产，正是支撑 Solana 财报的关键动力。

Yakovenko 的言论或将成为监管讨论的新论据：既然连创办人都否认迷因币和 NFT 的内在价值，未来政策可能更倾向于对投机性代币加以限制。一旦监管收紧，高度依赖这类资产收入的公链，可能面临资金流出与节点退出的双重压力。

Snorter Bot：寻找热门 Solana 代币的新方法

虽然大公司正在大量购买 SOL，但 Solana 网络上的新迷因币，尤其是 BONKfun 平台上的代币，引起了许多兴奋。

问题在于，这些新代币大多未在普通人通常购买加密货币的热门交易所上架。

这正是 Snorter Bot (SNORT) 的用武之地。这个新项目旨在提前发现有潜力的代币，在它们变得流行并价格飙升之前。

来源：Snorter Bot

Snorter 是一款通过 Telegram 使用的交易机器人，专为 Solana 网络设计，这意味着它能以超快速度帮助你提前发现优质投资机会。

Snorter 背后的公司目前正在进行早期销售，你可以在 $SNORT 代币对所有人开放前购买。

到目前为止，他们已从相信该项目的投资者处筹集了超过 240 万美元。

如果你想早早参与，现在每枚 $SNORT 代币的价格为 0.0995 美元

此价格仅在 24 小时内有效，随后将因其两天定价系统而上调。

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Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒香港01曾担任记者。 作为一名自由撰稿人，他涉猎广泛，擅长领域包括财经、时事、体育等等。 他在财经编辑的经验基础上，结合对网络发展和文化的理解，能够以平实、贴近生活的角度引领读者探索加密世界和全球经济。
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