年内股价升逾40％ SoFi宣布三大加密战略
为什么信任 Cryptonews
Cryptonews 已经覆盖加密货币行业超过十年，旨在为读者提供具有洞察力的信息。我们的记者和分析师在市场分析和区块链技术方面拥有丰富的经验。我们努力保持高标准的编辑准则，注重事实准确性和公正报道，涵盖从加密货币和区块链项目到行业事件、产品和技术发展的各个领域。我们在行业中的持续存在，体现了我们在数字资产不断发展的世界中提供相关信息的承诺。了解更多关于 Cryptonews 的信息。
广告声明我们致力于为读者提供完全透明的信息。我们的一些内容包含附属链接，通过这些合作伙伴关系，我们可能会获得佣金。
金融科技巨头 SoFi 于 7 月 29 日公布 2025 年第二季度财报，业绩亮眼，并同步宣布全新的加密资产业务战略，年初至今，SoFi股价起升逾42％。
根据公司披露的数据，SoFi 本季度新增 85 万名会员，总会员数达 1170 万。调整后净收入同比增长 44%，创下历史纪录。受此利好与未来增长预期推动，公司股价在发布后大幅上涨。
三大加密战略：质押、加密抵押贷款与稳定币发行
SoFi 首席执行官 Anthony Noto 介绍，公司全新的加密战略包含三大核心：
- 质押服务——让客户通过参与区块链网络验证获取被动收益；
- 资产抵押型贷款——允许客户以持有的加密货币作为抵押借款，而无需卖出资产；
- 稳定币开发与发行——未来将推出自有稳定币。
这些服务将被整合进 SoFi 的生态体系中。公司一直以“先落地、再扩展（land and expand）”模式降低获客成本，本季度新增产品中有 35% 来自现有会员，新加密服务也将依托这一强大用户基础推进。
银行牌照与监管利好助推布局
SoFi 战略背后是监管逐步完善与市场需求提升。美国拟议的 《GENIUS 法案》 为合规稳定币发行提供了路径，而 SoFi 的银行牌照将成为重要优势。
Noto 还透露，计划在年底前于平台上 重启加密货币现货交易，以融合传统金融与区块链技术，解决监管与运营挑战。数据显示，美国约 30% 成年人持有加密货币，这为 SoFi 的布局提供了市场支撑。
此外，公司将结合 AI 风控 与区块链基础设施以提升效率，并计划在 2025 年下半年推出 自助式国际汇款及更多加密服务，加速业务多元化发展。
更多文章
in numbers
作者列表 + 66 更多
2M+
全球活跃月用户数
250+
指南和评测文章
8
在市场的年资
70
国际团队作者