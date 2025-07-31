年内股价升逾40％ SoFi宣布三大加密战略

作者 Allen Li 作者 Allen Li 关于作者 Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒、香港01曾担任记者。 ... 作者简介 分享 已复制 最后更新: 七月 31, 2025

金融科技巨头 SoFi 于 7 月 29 日公布 2025 年第二季度财报，业绩亮眼，并同步宣布全新的加密资产业务战略，年初至今，SoFi股价起升逾42％。

根据公司披露的数据，SoFi 本季度新增 85 万名会员，总会员数达 1170 万。调整后净收入同比增长 44%，创下历史纪录。受此利好与未来增长预期推动，公司股价在发布后大幅上涨。

三大加密战略：质押、加密抵押贷款与稳定币发行

SoFi 首席执行官 Anthony Noto 介绍，公司全新的加密战略包含三大核心：

质押服务——让客户通过参与区块链网络验证获取被动收益；

资产抵押型贷款——允许客户以持有的加密货币作为抵押借款，而无需卖出资产；

稳定币开发与发行——未来将推出自有稳定币。

这些服务将被整合进 SoFi 的生态体系中。公司一直以“先落地、再扩展（land and expand）”模式降低获客成本，本季度新增产品中有 35% 来自现有会员，新加密服务也将依托这一强大用户基础推进。

银行牌照与监管利好助推布局

SoFi 战略背后是监管逐步完善与市场需求提升。美国拟议的 《GENIUS 法案》 为合规稳定币发行提供了路径，而 SoFi 的银行牌照将成为重要优势。

Noto 还透露，计划在年底前于平台上 重启加密货币现货交易，以融合传统金融与区块链技术，解决监管与运营挑战。数据显示，美国约 30% 成年人持有加密货币，这为 SoFi 的布局提供了市场支撑。

此外，公司将结合 AI 风控 与区块链基础设施以提升效率，并计划在 2025 年下半年推出 自助式国际汇款及更多加密服务，加速业务多元化发展。