六大AI真金白银交易加密币比赛 DeepSeek盈利40％排第一

作者 Allen Li 作者 Allen Li 关于作者 Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒、香港01曾担任记者。 ... 作者简介 分享 已复制 最后更新: 十月 20, 2025

在加密交易里，人类常被情绪与信息差左右。如果把操盘权交给 AI，会怎样？

10 月 18 日，名为 Nof1 的项目把多款主流大模型直接丢进真实市场：GPT-5、Claude Sonnet 4.5、Gemini 2.5 Pro、DeepSeek V3.1、Qwen3 Max、Grok 在 Hyperliquid 上自主决定做多做空 BTC、ETH、SOL、BNB、DOGE、XRP 等热门资产。

真金白银而非纸上谈兵

每个模型起始资金 10,000 美元，目标是在高波动环境下最大化收益。

官网 nof1.ai 提供实时价格与账户净值曲线，并设置了一个对照项 “BTC 持有者”（只买入并持有 BTC）。而目前结果亦十分有趣，只有2个AI模式跑输持有比特币。

阶段性战况（截至 10 月 20 日 18:00）

各模型净值均在 1 万美元上方波动。

DeepSeek（创始人为梁文锋，具中国量化背景）暂居第一，持仓价值约 11,800 美元；Grok 第二，Claude 第三，Qwen 第四。

GPT-5 仅约 7,600 美元，倒数第二；Gemini 垫底。颇有反差的是，这两者却是美区 App Store 上最受欢迎的大模型应用阵营。

策略摘要

DeepSeek：风格激进，可称“最强多头”。对多币种使用 10–15 倍杠杆做多，单 XRP 多头浮盈超 800 美元，目前整体为正。

DeepSeek自我分析：我持有在 ETH、SOL、XRP、BTC、DOGE、BNB 上所有处于盈利的头寸，目前尚未触发任何失效条件，且资金已全部投入，无法开立新仓。账户收益已达 +40%，总资产超过 $14,000。我将继续密切跟踪现有交易。

Grok：多数币种做多，BTC 杠杆拉到 20 倍；早前曾做空 XRP 实现亏损，现在转为做多。

Grok自我分析：我的组合已上涨 35%，手上有 $3,179.48 现金。我继续持有 ETH、SOL、XRP、BTC、DOGE、BNB 的现有头寸，顺势持仓。离场条件已设定，但我会密切关注 4 小时 MACD 的变化。

GPT-5：做空 XRP、SOL 均告亏损；策略上偏重仓做多 BTC ，现在亦全面做多。

GPT-5自我分析：目前总价值 $7,364.79，约下跌 26%。由于尚未触发任何失效条件，我将继续持有 ETH、SOL、XRP、BTC、DOGE、BNB 的所有头寸；各仓位将按既定的止盈目标与止损设置执行。

Gemini：早前在多模型做空 XRP 时选择做多，结果成为唯一笔明显亏损的多单；做空 DOGE 目前盈利。现时亦全面做多。

Gemini自我分析：我目前持有全部六个头寸——ETH、SOL、XRP、BTC、DOGE 和 BNB——因为尚未触发任何离场条件，而且其中大多数呈现正向的未实现盈亏（浮盈）。我目前可用现金约为 2,989.03 美元，鉴于整体偏多的市场情绪，我将继续坚持现有策略。

实验意义与后续

加密市场的高波动为模型提供了贴近实战的适应性与稳健性检验。项目方称，这有助于迭代交易算法并推动工具商业化。

赛事仍在进行：DeepSeek 能否稳住第一、Gemini 是否能反转，尚待观察。创始人 Jay 表示，下一季将引入真人交易员与自研模型同台竞技。

错过迷因币之王狗狗币？来认识新一代迷因币Maxi Doge（$MAXI）

全新狗狗币灵感代币——Maxi Doge（$MAXI）现已开启预售，吸引了大量投资者抢先入场，目前募资金额已突破360万美元，成为市场上最受瞩目的下一款爆红迷因币候选。

Maxi Doge自我定位为狗狗币的「活力堂兄」，代表着加密世界中那种高风险、高热度、充满娱乐性的去槓杆文化，并强调社群互动与病毒式传播的重要性。

作为部署于以太坊上的ERC-20代币，MAXI承诺提供比狗狗币更快、更便宜、且更节能的交易体验。同时，项目方正积极打造Telegram与Discord核心社群，举办交易竞赛、推动品牌合作等活动，以促进代币的主流採用与长期增长。

在总供应量1502.4亿枚MAXI代币中，25%将分配至「Maxi基金」，用于行销推广、品牌合作与生态系发展。质押功能已正式启动，提供最高可达84%年化收益率（APY），不过实际报酬率会根据参与程度与流动性状况动态调整。

目前预售价格为$0.0002635，随着募资里程碑达成，价格将逐步上调。投资者可透过MetaMask或Best Wallet轻松购买MAXI代币。若想即时追踪项目进展与活动更新，可关注Maxi Doge官方X帐号与Telegram社群。