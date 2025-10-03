BTC $119,803.75 0.95%
ETH $4,462.52 1.64%
USDT $1.00 0.03%
XRP $3.03 1.44%
SOL $229.20 2.22%
TRX $0.34 0.69%
SHIB $0.000012 -1.65%
Cryptonews 新闻

柴犬币价格预测：SHIB Uptober首日转绿上涨　下一步走势或震惊市场！

SHIB 加密货币 区块链 柴犬币 比特币
SHIB 作为黑马强势开启“Uptober” – 柴犬币价格预测瞄准新高。
作者
Sze Lam
作者
Sze Lam
关于作者

Sze 于香港大学经济学学士毕业，具备丰富的金融和财经编辑经验。她在各种主题上拥有20年的写作和编辑经验。 ...

作者简介
最后更新: 
为什么信任 Cryptonews
Cryptonews 已经覆盖加密货币行业超过十年，旨在为读者提供具有洞察力的信息。我们的记者和分析师在市场分析和区块链技术方面拥有丰富的经验。我们努力保持高标准的编辑准则，注重事实准确性和公正报道，涵盖从加密货币和区块链项目到行业事件、产品和技术发展的各个领域。我们在行业中的持续存在，体现了我们在数字资产不断发展的世界中提供相关信息的承诺。了解更多关于 Cryptonews 的信息
广告声明我们致力于为读者提供完全透明的信息。我们的一些内容包含附属链接，通过这些合作伙伴关系，我们可能会获得佣金。
免责声明：加密资产高风险，投资需谨慎。本文仅供信息参考，不构成投资建议。加密市场波动剧烈，您可能面临全部本金损失的风险。

SHIB通过连续上涨强化了“Uptober”行情的期待。随着势头持续积累，进一步巩固了看涨的柴犬币价格预测

这种迷因币已从濒临失效的关键5个月突破格局中重获新生，本月以来上涨超过7%，且未见放缓迹象。衍生品交易者正押注这一走势。Coinglass数据显示，未平仓兴趣上涨10%至2亿美元，这是自9月行情以来的最高水平。

Shiba Inu open interest surge. Source: CoinGlass.
柴犬币未平仓兴趣激增。来源：CoinGlass

仓位偏向看涨，多空比率达1.17，表明54%的交易者押注进一步上涨。尽管如此，它仍被排除在像TradFi这样的主要市场叙事之外。其未平仓兴趣落后于竞争对手PEPE的6亿美元，这凸显了SHIB在本季度所处的弱势地位。

柴犬币价格预测：SHIB可能是黑马选择

本月初的反弹确认了自5月以来形成的对称三角形的下边界，现在随着动量指标转为看涨，该三角形正接近其顶点。

SHIB / USDT 1-day chart, symmetrical triangle sets focus on breakout move. Source: TradingView.
SHIB/USDT一日图，对称三角形将焦点锁定在突破走势上。来源：TradingView。

RSI已重新夺回中性线，表明买家正在主导这一走势。MACD柱状图显示出类似的潜在趋势转变，正在接近信号线上方的金叉，这可能标志着中长期上涨趋势的开始。

柴犬币价格突破的关键阈值位于0.0000145美元，这是自7月以来顽固压制上涨的阻力位。成功将此水平转为支撑将确认突破，将目标锁定在0.000025美元，从而从当前水平实现潜在90%的飙升。

不过，如果柴犬币设法在市场叙事中占据更大份额，特别是通过新的SEC上市标准使其符合现货ETP的资格，需求可能会大幅扩张。在那种情况下，上涨行情可能延伸至0.00005美元，这将代表300%的涨幅。

SHIB花了5个月才走到这里　一个更具战略性的玩法

对于像柴犬币这样的大型山寨币来说，突破是罕见的。即使如此，像 4 倍这样的重大上涨也取决于可能出现或不出现的催化剂。

PepeNode ($PEPENODE) 允许持有者构建虚拟挖矿设备来赚取迷因币奖励 – 使其成为同类中第一个“挖矿赚取” 訑因币。

无需昂贵的设备，无需技术设置。挖矿完全游戏化，只需几下点击即可开始。在预售期间，用户可以购买节点、堆迭数字设备，并开始生成奖励 – 甚至在代币正式推出之前。

内置通缩机制强化了该模型。每花费一笔$PEPENODE用于构建您的挖矿设置，将触发70%的销毁，从而创造长期稀缺性以提升回报。

势头正在迅速积累。预售已飙升超过150万美元，而早期采用者仍可通过质押获得高达861%的强大APY。
市场反应迅速。预售已突破150万美元，早起质押者仍可锁定高达861%的高APY。

立即加入$PEPENODE预售，在官方网站开始挖矿。下一次价格上涨仅在数小时后，等待只会让入门成本更高。

想保持更新，你也可以在X（前 Twitter）上关注PepeNode。

在此购买PEPENODE

Logo

为什么信任 Cryptonews

2M+

全球活跃月用户数

250+

指南和评测文章

8

在市场的年资

70

国际团队作者
editors
+ 66 更多
作者列表

最值得关注的加密ICO

发掘仍在预售阶段的热门代币——潜力满满的早期潜力股！

探索我们链上工具

  • 加密货币兑换器
    加密货币兑换器
    访问
  • 以太坊Gas费用：实时跟踪器与计算器
    以太坊Gas费用：实时跟踪器与计算器
    访问
  • 加密货币价格预测
    加密货币价格预测
    访问
  • 加密货币市值与价格
    加密货币市值与价格
    访问
为日常币圈玩家打造的智能工具

市场概况

  • 7日
  • 1月
  • 1年
市值
$4,324,473,307,340
8.88
最热门币种
在文章中

更多文章

新闻
日本交易所调查显示 日本加密投资者偏好XRP及长期持有
Allen Li
Allen Li
2025-10-03 06:42:39
新闻
摩根大通将比特币年底目标上调至165,000美元！一众ETF上市将引发山寨币季节
Frimpong Chan
Frimpong Chan
2025-10-03 02:00:00
Sze Lam
Sze 于香港大学经济学学士毕业，具备丰富的金融和财经编辑经验。她在各种主题上拥有20年的写作和编辑经验。 作为一位财经编辑，她不仅熟悉传统金融市场，还密切关注加密货币市场的动态。她热衷于分析和解读加密货币的趋势、项目和投资机会，为读者提供有价值的信息和观点。她通过撰写文章、编辑报道和参与行业讨论，将复杂的概念和技术转化为易于理解的内容，帮助读者更好地了解和参与加密货币领域。
阅读更多
Crypto News in numbers
editors
作者列表 + 66 更多
2M+
全球活跃月用户数
250+
指南和评测文章
8
在市场的年资
70
国际团队作者