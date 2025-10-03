柴犬币价格预测：SHIB Uptober首日转绿上涨 下一步走势或震惊市场！

SHIB 作为黑马强势开启“Uptober” – 柴犬币价格预测瞄准新高。

作者 Sze Lam 关于作者 Sze 于香港大学经济学学士毕业，具备丰富的金融和财经编辑经验。她在各种主题上拥有20年的写作和编辑经验。 最后更新: 十月 3, 2025

免责声明：加密资产高风险，投资需谨慎。本文仅供信息参考，不构成投资建议。加密市场波动剧烈，您可能面临全部本金损失的风险。

SHIB通过连续上涨强化了“Uptober”行情的期待。随着势头持续积累，进一步巩固了看涨的柴犬币价格预测。

这种迷因币已从濒临失效的关键5个月突破格局中重获新生，本月以来上涨超过7%，且未见放缓迹象。衍生品交易者正押注这一走势。Coinglass数据显示，未平仓兴趣上涨10%至2亿美元，这是自9月行情以来的最高水平。

柴犬币未平仓兴趣激增。来源：CoinGlass

仓位偏向看涨，多空比率达1.17，表明54%的交易者押注进一步上涨。尽管如此，它仍被排除在像TradFi这样的主要市场叙事之外。其未平仓兴趣落后于竞争对手PEPE的6亿美元，这凸显了SHIB在本季度所处的弱势地位。

柴犬币价格预测：SHIB可能是黑马选择

本月初的反弹确认了自5月以来形成的对称三角形的下边界，现在随着动量指标转为看涨，该三角形正接近其顶点。

SHIB/USDT一日图，对称三角形将焦点锁定在突破走势上。来源：TradingView。

RSI已重新夺回中性线，表明买家正在主导这一走势。MACD柱状图显示出类似的潜在趋势转变，正在接近信号线上方的金叉，这可能标志着中长期上涨趋势的开始。

柴犬币价格突破的关键阈值位于0.0000145美元，这是自7月以来顽固压制上涨的阻力位。成功将此水平转为支撑将确认突破，将目标锁定在0.000025美元，从而从当前水平实现潜在90%的飙升。

不过，如果柴犬币设法在市场叙事中占据更大份额，特别是通过新的SEC上市标准使其符合现货ETP的资格，需求可能会大幅扩张。在那种情况下，上涨行情可能延伸至0.00005美元，这将代表300%的涨幅。

SHIB花了5个月才走到这里 一个更具战略性的玩法

对于像柴犬币这样的大型山寨币来说，突破是罕见的。即使如此，像 4 倍这样的重大上涨也取决于可能出现或不出现的催化剂。

