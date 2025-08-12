柴犬币价格预测：巨鲸活动激增100% SHIB能让你成为百万富翁吗？

柴犬币价格预测：SHIB巨鲸在最新一轮上涨中累计买入数百万枚。SHIB会成为下一个价格暴涨10倍的加密货币吗？

巨鲸正大量买入 SHIB，过去7天价格已上涨8%。IntoTheBlock的数据显示，周末期间大量资金从大钱包流出，这有利于柴犬币的看涨价格预测。

8月7日，约3,596 亿枚SHIB代币（价值约490万美元）从交易所转移至冷钱包。

这通常意味着巨鲸预计会长期持有这些资产，因为他们预期价格将会上涨。

巨鲸钱包通常持有某种代币流通供应量的0.1%以上，其中包括Binance和Coinbase等大型交易所。当这些地址出现大量资金流出时，意味着投资者正在将手中的SHIB代币转移到外部钱包。

IntoTheBlock的数据显示，在此前几乎没有动作的情况下，周末巨鲸活动出现了大幅飙升。

由于这种累积发生在上涨趋势中，因此有利于柴犬币的看涨价格预测。

柴犬币价格预测：SHIB 遇到短暂阻力 但可能很快反弹

柴犬币的4小时图显示，其价格在周末触及0.00001400美元水平时遇到了一定阻力。

目前价格正向0.00001300美元这一关键支撑区域移动，该位置与该低周期的200周期指数移动平均线（EMA）重合。

一旦价格触及这一水平，尤其是在鲸鱼活动增加的情况下，我们可能会看到一波较大的走势。如果出现反弹，价格在本周有望升至0.00001600美元。

相对强弱指数（RSI）目前已跌破中线及14周期均线，短期内倾向下行。但若RSI保持在50以上，将进一步确认价格在触及该支撑区后有望掉头反弹。

过去一天的交易量下降了 26%，这意味着当前的卖压可能只是一次短暂的回调。目前柴犬币的市值已接近 80亿美元，在此价位通过买入并持有成为百万富翁，需要一笔相当可观的初始投资。

