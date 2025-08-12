BTC $118,619.64 -2.76%
Cryptonews 新闻

柴犬币价格预测：巨鲸活动激增100%　SHIB能让你成为百万富翁吗？

Shiba Inu 加密货币 区块链 柴犬币 迷因币
柴犬币价格预测：SHIB巨鲸在最新一轮上涨中累计买入数百万枚。SHIB会成为下一个价格暴涨10倍的加密货币吗？
Sze Lam
Sze Lam
Sze 于香港大学经济学学士毕业，具备丰富的金融和财经编辑经验。她在各种主题上拥有20年的写作和编辑经验。

巨鲸正大量买入 SHIB，过去7天价格已上涨8%。IntoTheBlock的数据显示，周末期间大量资金从大钱包流出，这有利于柴犬币的看涨价格预测。

8月7日，约3,596 亿枚SHIB代币（价值约490万美元）从交易所转移至冷钱包。

shiba inu large holders outflows

这通常意味着巨鲸预计会长期持有这些资产，因为他们预期价格将会上涨。

巨鲸钱包通常持有某种代币流通供应量的0.1%以上，其中包括Binance和Coinbase等大型交易所。当这些地址出现大量资金流出时，意味着投资者正在将手中的SHIB代币转移到外部钱包。

IntoTheBlock的数据显示，在此前几乎没有动作的情况下，周末巨鲸活动出现了大幅飙升。

由于这种累积发生在上涨趋势中，因此有利于柴犬币的看涨价格预测

柴犬币价格预测：SHIB 遇到短暂阻力　但可能很快反弹

柴犬币的4小时图显示，其价格在周末触及0.00001400美元水平时遇到了一定阻力。

shiba inu price prediction

目前价格正向0.00001300美元这一关键支撑区域移动，该位置与该低周期的200周期指数移动平均线（EMA）重合。

一旦价格触及这一水平，尤其是在鲸鱼活动增加的情况下，我们可能会看到一波较大的走势。如果出现反弹，价格在本周有望升至0.00001600美元。

相对强弱指数（RSI）目前已跌破中线及14周期均线，短期内倾向下行。但若RSI保持在50以上，将进一步确认价格在触及该支撑区后有望掉头反弹。

过去一天的交易量下降了 26%，这意味着当前的卖压可能只是一次短暂的回调。目前柴犬币的市值已接近 80亿美元，在此价位通过买入并持有成为百万富翁，需要一笔相当可观的初始投资。

在寻找10倍甚至100倍回报的加密投资机会时，更有可能在优质加密预售项目中找到，例如Token6900（T6900），因为这类资产规模较小，如果获得足够关注，其价值可能会迅速上涨。

Token6900（T6900） 在短短几周内募资已接近200万美元

T6900 代表了迷因币应有的样子——以社区为核心，由“纯氛围流动性”驱动，看似什么都没有，但如果你愿意相信它的潜力，它就可能变成“某个了不起的存在”。

该项目没有路线图、不做任何承诺，也不提供除强烈渴望以外的任何激励。这种渴望源于对现行制度的反抗，这个制度让你把超过70%的收入花在房租上，还用学生贷款压得你透不过气。伴随一丝2000年代的怀旧情怀，T6900成为了这一代人的呐喊口号——打破循环，跳出仓鼠轮。该项目募资上限为500万美元，最大的信仰者将获得最高的回报。

要购买$T6900并开始相信它的潜力，只需前往Token6900官方网站并连接你的钱包（例如Best Wallet），你可以用USDT或ETH兑换代币，或者使用银行卡投资。

点击此处参与预售

免责声明：加密资产高风险，投资需谨慎。本文仅供信息参考，不构成投资建议。加密市场波动剧烈，您可能面临全部本金损失的风险。
Sze Lam
Sze 于香港大学经济学学士毕业，具备丰富的金融和财经编辑经验。她在各种主题上拥有20年的写作和编辑经验。 作为一位财经编辑，她不仅熟悉传统金融市场，还密切关注加密货币市场的动态。她热衷于分析和解读加密货币的趋势、项目和投资机会，为读者提供有价值的信息和观点。她通过撰写文章、编辑报道和参与行业讨论，将复杂的概念和技术转化为易于理解的内容，帮助读者更好地了解和参与加密货币领域。
