柴犬币价格预测：数十亿枚SHIB突然从交易所消失 或迎重大行情

数十亿枚SHIB从交易所消失——巨鲸悄然抄底，柴犬币价格预测转向看涨。

作者 Sze Lam 最后更新: 十月 18, 2025

免责声明：加密资产高风险，投资需谨慎。本文仅供信息参考，不构成投资建议。加密市场波动剧烈，您可能面临全部本金损失的风险。

随着加密市场再度下挫，柴犬币（Shiba Inu）持币者正在将数十亿枚代币撤出交易所，为看涨的柴犬币价格预期再添一把火。

根据CryptoQuant的数据显示，仅在週三当天，就有约263亿枚SHIB（价值约260万美元）被转入冷钱包储存，显示投资者正加速从交易所提币，倾向于长期持有。

这一变化显示，许多投资者正选择逢低买入并长期持有，而非因市场波动而恐慌抛售。

儘管SHIB在过去一天仍下跌约9%，但交易所供应量的下降或已部分缓解抛压。交易量同时大幅上升，显示市场热度依旧高企，持币者正在为下一步行情积极佈局。

柴犬币价格预测：看涨反转形态或预示980%涨幅

SHIB当前在长期下降楔形形态内震盪整理，这是一种典型的看涨反转信号。根据历史价格走势推算，该形态若被突破，可能引发剧烈上涨。

相对强弱指数（RSI）正从超卖区域回升，显示买盘正在闪崩后逐步回流，市场情绪出现修復迹象。

该形态显示，若SHIB成功突破0.00001300美元阻力位，下一波上行可能推进至0.00003200美元区间，并最终测试0.00004567美元的关键心理压力位。

若能乾淨突破该区，柴犬币有望冲向0.0001美元大关，从当前价位计算，潜在涨幅高达约980%。

随着迷因代币热度回归，市场对下一个「柴犬级」机会的寻找已经展开。其中，一个正在快速升温的早期预售项目是Maxi Doge（$MAXI）。该项目在预售阶段已筹集超过360万美元，主打全新实用性与幽默结合，专为当下迷因社群量身打造。

与SHIB不同，MAXI目前仍处于市场雷达下方，但随着热度不断攀升，这种低调状态恐怕维持不了太久。

Maxi Doge（$MAXI）：打造志同道合的交易者社群

Maxi Doge（$MAXI）就像一隻喝了太多红牛的柴犬。这款以太坊迷因币彻底体现了散户交易者「只涨不跌」的信念，并以此凝聚起整个充满能量与共鸣的社群。

透过各类有趣的交易竞赛与社群论坛，$MAXI持有者可以与其他「去槓杆战士（degens）」分享最佳投资策略，并透过展示自己的投资报酬率（ROI）来竞逐奖励与荣誉。

此外，Maxi基金将分配最多达预售收益的25%投入具潜力的代币项目。该专案计划利用这笔额外资金进一步强化行销推广，让$MAXI走向全球知名度。

正是社群的力量，将Dogecoin推上巅峰。

随着加密市场逐渐摆脱近期的负面情绪，$MAXI有潜力带领整个迷因币板块重新起飞，走出「妈的地下室」。若想购买$MAXI并加入这场狂潮，只需前往Maxi Doge官方网站，连接你的以太坊钱包（如Best Wallet）。你可以使用USDT或ETH兑换，或直接透过银行卡完成交易。

立即前往官方网站购买Maxi Doge