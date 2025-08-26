美国上市Sharps Technology融资4亿美元囤SOL 股价冲高回落
美国上市公司 Sharps Technology（STSS） 近日宣布完成 4 亿美元融资，计划成立一家专注于 Solana（SOL） 的资产储备企业，规模将创下同类公司之最。消息公布后，该股盘中一度大涨超过 70%，最终收盘仍劲扬逾四成。
多家企业参与囤SOL赛道
这笔融资吸引了多家知名加密投资机构参与，包括 ParaFi、Pantera、FalconX、CoinFund 以及 Arrington Capital。根据交易安排，新股发行价为 6.5 美元，并附带 9.75 美元 的认股权证，整体交易预计将在 8 月 28 日 前完成。
类似的囤币策略逐渐蔓延至 Solana。包括 SOL Strategies（HODL）、DeFi Development（DFDV）、Upexi（UPXI） 在内的多家美股企业已先后宣布增持 SOL，而 Sharps Technology 则是最新跻身其中的重要玩家。
股价冲高回落
受到市场追捧，Sharps Technology 股价当日一度冲上 13 美元，相较前一交易日 7.3 美元 的收盘价大幅走高，短时间内成为投资人焦点，最终当日收10.35美元。不过，截稿前美股开市不到半小时，其股价大幅回吐，报9.45美元跌近8.4％。
公司表示，本次募集的资金将主要用于采购 SOL 代币。同时，Solana 生态项目 Jambo 的联合创始人 Alice Zhang 也将加入公司，出任 投资长 并成为董事会成员，以协助推进长期战略。
此外，Solana 基金会 已同意向 Sharps 出售价值 5,000 万美元 的 SOL，交易价格将以 30 日加权均价再打 85 折 的方式计算，并附带条件限制。
