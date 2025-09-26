上海数字人民币中心加速中国在全球支付体系中的野心

九月 26, 2025

中国人民银行（PBOC）近日在国家金融中心 上海 成立了全新的 数字人民币运营中心，此举被视为推动人民币 国际化进程 的关键一步。

据新华社周四报道，此次设立数字人民币中心，是央行宣布的 八项新举措之一。

正如早前报道所提及，央行行长 潘功胜 曾提出一个雄心勃勃的计划 —— 打造一个 多极化货币体系，由多种货币共同支撑全球经济。他同时强调，人民币国际化的推进至关重要。

数字人民币上海中心将聚焦跨境支付与区块链服务

据当地媒体报道，上海设立的数字人民币中心旨在推动金融科技（FinTech）发展，并支持数字金融领域的创新。

该中心将重点打造三大平台：跨境支付通道、区块链服务以及加密资产平台。

其中，跨境数字支付将探索数字人民币（e-CNY）在国际交易中的应用；区块链和数字资产平台则将支持 链上支付 与 准即时的加密转账。

清华大学国家金融研究院院长田轩表示：

“这一举措有助于提升中国在全球金融体系中的影响力，并为全球跨境支付体系的优化提供一个开放、包容且具有创新性的中国方案。”

他补充称，该中心的启动标志着 央行数字货币（CBDC）发展迈出了重要一步。

习近平主席的愿景：提升中国在全球金融体系中的影响力

中国多年来一直致力于推动人民币国际化，并已通过国内的试点项目测试 数字人民币（e-CNY）。在试点中，e-CNY 被用于 日常小额零售支付、政府补贴发放、工资转账以及公共交通费用。

尽管北京对 加密货币与挖矿 持谨慎态度，但对 区块链技术 的可追溯性与透明性却保持高度接纳。

数字人民币中心的设立，正值中美贸易与科技摩擦加剧之际。此举被视为中国试图减少对 美元主导金融体系 依赖的重要步骤。

央行副行长在周三的新闻发布会上表示：“展望未来，人民银行将继续支持数字人民币国际运营中心的稳健与可持续发展，为跨境贸易、投资与融资便利化提供有力支撑。”