七间大机构料推出带有质押功能的 Solana 现货 ETF 最快十月获批

作者 Allen Li 最后更新: 九月 28, 2025

包括富兰克林·邓普顿（Franklin Templeton）和富达（Fidelity）在内的七大资产管理公司，向美国证券交易委员会（SEC）提交了修正申请，计划推出带有质押功能的 Solana 现货 ETF。

由于有这些重量级机构参与，市场对美国首只带收益的加密货币 ETF 的问世预期骤然升温。

Solana 质押型 ETF 或于 10 月获批

SEC 近期引入了标准化审批机制，将加密货币 ETF 的审核周期从 240 天大幅缩短至 75 天。

此次申请的最大亮点，是基金会将持有的 Solana 进行质押，从而产生收益。这一设计不同于现有的比特币（BTC）与以太坊（ETH）现货 ETF，投资者通过持有该 ETF 即可分享 Solana 生态带来的回报。

市场对此已表现积极。今年 8 月推出的 REX-Osprey Solana Staking ETF，首日成交额达 3,300 万美元，资金净流入 1,200 万美元。

分析师预计，该 ETF 在年内获批的概率高达 95%，理由是 Solana 拥有成熟的去中心化金融（DeFi）基础设施，并符合 SEC 的监管要求。

Bitwise CEO 也高度评价 Solana 的技术优势，并表示 Solana ETF 的资产管理规模未来有望达到 1 万亿美元，认为此次 ETF 审批结果可能深刻影响 Solana 的发展前景。

