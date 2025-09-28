BTC $109,616.82 0.17%
新闻

七间大机构料推出带有质押功能的 Solana 现货 ETF 最快十月获批

etf SOL Solana
作者
Allen Li
作者
Allen Li
关于作者

Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒、香港01曾担任记者。 ...

作者简介
最后更新: 
包括富兰克林·邓普顿（Franklin Templeton）和富达（Fidelity）在内的七大资产管理公司，向美国证券交易委员会（SEC）提交了修正申请，计划推出带有质押功能的 Solana 现货 ETF。

由于有这些重量级机构参与，市场对美国首只带收益的加密货币 ETF 的问世预期骤然升温。

Solana 质押型 ETF 或于 10 月获批

SEC 近期引入了标准化审批机制，将加密货币 ETF 的审核周期从 240 天大幅缩短至 75 天。

此次申请的最大亮点，是基金会将持有的 Solana 进行质押，从而产生收益。这一设计不同于现有的比特币（BTC）与以太坊（ETH）现货 ETF，投资者通过持有该 ETF 即可分享 Solana 生态带来的回报。

市场对此已表现积极。今年 8 月推出的 REX-Osprey Solana Staking ETF，首日成交额达 3,300 万美元，资金净流入 1,200 万美元。

分析师预计，该 ETF 在年内获批的概率高达 95%，理由是 Solana 拥有成熟的去中心化金融（DeFi）基础设施，并符合 SEC 的监管要求。

Bitwise CEO 也高度评价 Solana 的技术优势，并表示 Solana ETF 的资产管理规模未来有望达到 1 万亿美元，认为此次 ETF 审批结果可能深刻影响 Solana 的发展前景。

预售项目 Bitcoin Hyper ($HYPER)：结合 BTC 安全性与 Solana 速度

Bitcoin Hyper ($HYPER)正在定位为首个基于 Solana Virtual Machine (SVM) 的 比特币原生二层（Layer 2） 协议。其目标是通过支持极速、低成本的智能合约、去中心化应用（dApps），甚至是 Meme 币的创建，来扩展 BTC 生态版图。

通过将 比特币无可匹敌的安全性 与 Solana 的高性能框架 相结合，该项目为全新应用场景打开大门，包括 无缝的 BTC 跨链桥接 与 可扩展的 dApp 开发。

项目团队高度重视信任与可扩展性，并已通过 Consult 审计，为投资者提供坚实的信心保障。

市场热度正在快速升温。预售金额已突破 1790 万美元，剩余份额有限。目前阶段，HYPER 代币价格仅为 $0.012965 —— 但随着预售进展，这一价格将逐步上调。

投资者可通过 Bitcoin Hyper 官网 使用加密货币或银行卡购买 HYPER 代币。

「即时更新于：9月26日 上午9:00」

Logo

Allen Li
Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒香港01曾担任记者。 作为一名自由撰稿人，他涉猎广泛，擅长领域包括财经、时事、体育等等。 他在财经编辑的经验基础上，结合对网络发展和文化的理解，能够以平实、贴近生活的角度引领读者探索加密世界和全球经济。
阅读更多
