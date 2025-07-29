SEC 延缓了加密 ETF 审批 川普媒体与科技集团多项产品受影响
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美国证券交易委员会（SEC）周一发布公告，决定将 Truth Social 比特币现货 ETF 的审批时间再度顺延，新的截止日期定在 9 月 18 日。SEC 表示，此举是为了确保有足够时间对相关规则变更和潜在影响进行全面评估。
SEC 延缓多个加密 ETF 的审批
该 ETF 由 川普媒体与科技集团（TMTG） 于 6 月首次提交申请，被普遍视为该公司迈入加密货币金融市场的重要里程碑。
除了 Truth Social，SEC 也同时延缓了其他加密 ETF 的审批，包括 灰度（Grayscale） 的 Solana ETF 以及 Canary Capital 规划的莱特币 ETF。
依据现行法规，SEC 最长可将审批周期延长至 270 天。有传 SEC 近期频繁与多家 ETF 发行方沟通产品设计，讨论重点涵盖 质押功能、实物申购与赎回机制等潜在创新。
计划上市加密蓝筹 ETF
Truth Social 的 ETF 申请恰逢美国现货比特币 ETF 市场热度升温之际。自 2024 年 1 月前主席 Gary Gensler 核准首批现货 ETF 上市以来，这类产品已吸引逾 550 亿美元资金流入，被视为加密金融发展的标志性进展，不过目前市面上已有一堆比特币现货ETF，还能吸引多少资金是一大问题。
值得注意的是，Truth Social 此前还递交了多项相关产品的上市申请，包括 “加密蓝筹 ETF” 和 “比特币与以太坊 ETF” 等。
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