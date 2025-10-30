日本SBI控股旗下保险集团发放XRP给股东 持有100股即合资格

SBI 控股集团旗下的 SBI 保险集团（SBI Insurance Group） 宣布将推出全新的股东回馈制度，向符合条件的股东发放加密货币 XRP（瑞波币）。

根据公告，截至 2026 年 3 月 31 日持有 100 股以上的股东将获得 XRP 奖励，数量将以当日下午 5 点的市场价格为基准计算。参与者需拥有 SBI VC Trade（SBI 集团旗下加密货币交易所）的账户才能领取。

100 股（1 手）以上，未满 500 股（5 手） — 赠送等值 2,500 日元的 XRP

500 股（5 手）以上 未满 2 年 赠送等值 10,000 日元的 XRP

500 股（5 手）以上 超过 2 年 赠送等值 12,000 日元的 XRP

日本积极发展加密金融

此次举措延续了 SBI 集团将加密资产纳入股东福利体系的传统，也体现其与 Ripple（瑞波公司） 自 2012 年以来的长期战略合作。2025 年 2 月，日本央行已在国际汇款系统中采用 XRP，进一步提升该资产在日本金融体系中的信任度。

与此同时，日本政府也在推动将加密货币重新分类为金融产品并放宽税制，为类似股东奖励制度创造了有利环境。

日本逾 80% 的主要银行已与 Ripple 建立合作

SBI 及其子公司 SBI Ripple Asia 还与东武Top Tours 合作，正在基于 XRP Ledger（XRPL） 构建 NFT 支付与奖励平台，预计将于 2026 年上半年上线，这项服务有望与股东奖励计划形成协同效应。

更广泛来看，SBI 正在将 XRP 作为集团核心资产之一，全面整合进其金融服务生态中。集团目前已推出“Hyper Deposit（高息存款）”计划，对日元存款提供 0.42% 年利率，并额外发放 XRP 奖励。

SBI 持有价值数十亿美元的 XRP 储备，作为股东奖励及生态投资的资金来源，并与 Ripple 和 Pantera Capital 共同成立 XRP 储备公司 Evernorth，管理约 10 亿美元基金以强化生态投资布局。

目前，日本超过 80% 的主要银行已与 Ripple 建立合作。在 2025 年大阪・关西世博会前夕，预计吸引约 3,000 万游客，SBI 正积极推动 将 XRP 打造成日本事实上的结算标准。