SBF超长文指控破产团队资产出售过早 比特币一枚只换来17,000美元

目前正在狱中服刑的 SBF，于本日由友人代为发布了一份长达15页的文档，讲述了FTX由初其实有足够资金赔偿给客户，而事已至此，根据当时加密货币价值赔偿美金的做法，而当时比特币只约17,000美元一枚，令客户损失惨重，不过该文件数据未获验证，目前只能视为SBF的主观叙事与舆论陈述而非官方审计报告。

FTX资产现值逾千亿美元

SBF在报告中认为，当时FTX“亏空”实为流动性问题而非资不抵债问题，2022 年 11 月 FTX 倒闭时，客户存入约 200 亿美元，尚有 80 亿美元待提取。他将矛头指向美国律师事务所 Sullivan & Cromwell (S&C) 在 2022 年 11 月借由前合伙人、FTX US 总法律顾问 Ryne Miller 接管公司，并立即申请破产。

报告列出截至破产申请日（2022 年 11 月 11 日）的资产明细，包括：

  • 现金与流动资产：55 亿美元
  • 风险投资：46 亿美元
  • 房地产：3 亿美元
  • 加密货币：约 37 亿美元
  • 其他子公司资产：数千万美元

若以 2025 年市价重估，这些资产总值可达 1360 亿美元。其中主要持仓包括：

  • Anthropic（7.8% 股份）≈ 143 亿美元
  • Robinhood（7.6% 股份）≈ 76 亿美元
  • Solana（5800 万枚代币）≈ 124 亿美元
  • FTT（2.67 亿枚）≈ 219 亿美元
  • 以及约 660 亿美元的 FTX 股权

SBF 的报告主张：若非律师接管，FTX 本可在 2022 年底前偿付所有客户并保留巨额剩余资产。

客户损失惨重

截至 2025 年 9 月，FTX 债务人已向债权人（主要为用户）偿付 119%–143% 的索赔金额，赔偿以美元计价支付，而非归还原始加密资产，FTX 债务人将所有索赔金额锁定在 2022 年 11 月 11 日（破产申请日） 的加密货币价格：

  • BTC：$16,871 （现值约11万）
  • ETH：$1,258 （现值约3,800）
  • SOL：$16.29（现值约186）
  • FTT：$1.42

SFB认为这造成：

  • 客户平均资产缩水 70%–80%；
  • 破产方通过“法币结算”掩盖资产升值；
  • 资产出售过早，使得价值增幅被破产律师和政府机构吸收。

因此，尽管客户“拿回的钱”在名义上超过 100%，但折算成今日市值，实际价值不到原持币量的 20%。

