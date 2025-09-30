BTC $112,949.65 0.63%
ETH $4,149.48 0.57%
USDT $1.00 -0.01%
XRP $2.84 -0.73%
SOL $206.01 -0.60%
TRX $0.33 1.10%
SHIB $0.000011 -0.91%
Cryptonews 新闻

加密货币现货 ETF 审核或极速通过 山寨币ETF潮即将到来

etf
作者
Allen Li
作者
Allen Li
关于作者

Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒、香港01曾担任记者。 ...

作者简介
最后更新: 
为什么信任 Cryptonews
Cryptonews 已经覆盖加密货币行业超过十年，旨在为读者提供具有洞察力的信息。我们的记者和分析师在市场分析和区块链技术方面拥有丰富的经验。我们努力保持高标准的编辑准则，注重事实准确性和公正报道，涵盖从加密货币和区块链项目到行业事件、产品和技术发展的各个领域。我们在行业中的持续存在，体现了我们在数字资产不断发展的世界中提供相关信息的承诺。了解更多关于 Cryptonews 的信息
广告声明我们致力于为读者提供完全透明的信息。我们的一些内容包含附属链接，通过这些合作伙伴关系，我们可能会获得佣金。

美国证券交易委员会（SEC）正在调整加密货币现货 ETF 的监管方式，这一动作被业内解读为可能显著缩短审批周期。据《CoinDesk》援引知情人士报道，监管机构已要求部分发行商撤回此前提交的 19b-4 文件，暗示未来某些产品不再需要经历繁琐的“双轨制”审查。

商品型交易所交易产品不再需要19b-4文件

在过往制度下，申请加密货币现货 ETF 需同时满足两道程序：其一，交易所必须向 SEC 递交涉及规则修改的 19b-4 文件；其二，发行商需提交注册声明 S-1 文件。两份文件全部获批后，ETF 方能正式挂牌。整个流程往往冗长复杂，最长可能拖延至 240 天。

但随着 SEC 在本月初通过所谓“通用上市标准”，情况出现转折。根据新规，只要申请产品被界定为商品型交易所交易产品（Commodity ETPs），并且符合新设立的统一标准，就能够直接跳过 19b-4 文件的提交环节，仅凭 S-1 文件即可进入最终审核。这意味着审批时间有望从数月缩短至数周，甚至几天。

分析师：加密货币现货 ETF 审核随时会通过

彭博 ETF 分析师 James Seyffart 指出，新机制确实可能为市场带来“极速审批”的场景，但他同时强调，并没有任何确定性保证。他提醒投资者注意，目前 SEC 尚未批准 Bitwise 将旗下加密指数基金 BITW 转换为 ETF，这或许意味着监管层会采取“先来先审”的策略，逐步分批批准，也不排除同一类资产的多个产品在同一时间获批。

另一位彭博 ETF 分析师 Eric Balchunas 则更加直接，表示现在几乎可以说通过概率是 100% 了。通用上市标准让 19b-4 文件及其所谓的“审核时间”完全失去意义。剩下的只是 S-1 文件，正等待美国证监会公司财务部的正式批准。而且他们刚刚为 Solana 提交了第 4 次修正案。这个“宝宝”随时可能出生（指新的ETF），大家要做好准备。

山寨币现货 ETF 上市节奏可能远超预期

过去几个月，资产管理公司在加密现货 ETF 赛道上的动作日益频繁，提交的申请覆盖 Solana（SOL）、瑞波币（XRP）、莱特币（LTC）、狗狗币（DOGE）等多种主流代币。按照旧有流程，这些申请需同时包含 19b-4 与 S-1 文件，但在新制下，市场普遍预期审核速度将明显加快，ETF 产品上市节奏可能远超此前预期。

不过，Seyffart 也提出潜在风险。他警告称，美国国内的政治与财政环境依旧不确定，如果再次出现政府关门情境，不仅 ETF 审批进程可能停滞，整个市场的信心也可能受到波动。

总的来看，SEC 的最新举措被视为对加密资产逐渐主流化的一种政策信号，但能否真正推动 ETF 快速落地，仍取决于监管部门的实际执行速度与外部环境的稳定性。

Logo

为什么信任 Cryptonews

2M+

全球活跃月用户数

250+

指南和评测文章

8

在市场的年资

70

国际团队作者
editors
+ 66 更多
作者列表

最值得关注的加密ICO

发掘仍在预售阶段的热门代币——潜力满满的早期潜力股！

探索我们链上工具

  • 加密货币兑换器
    加密货币兑换器
    访问
  • 以太坊Gas费用：实时跟踪器与计算器
    以太坊Gas费用：实时跟踪器与计算器
    访问
  • 加密货币价格预测
    加密货币价格预测
    访问
  • 加密货币市值与价格
    加密货币市值与价格
    访问
为日常币圈玩家打造的智能工具

市场概况

  • 7日
  • 1月
  • 1年
市值
$4,075,460,255,742
0.27
最热门币种

更多文章

新闻
比特币价格强势突破11.4万美元：季节性因素驱动Uptober行情
Kelvin Lee
Kelvin Lee
2025-09-30 09:02:47
新闻
木头姐称Hyperliquid像早期的Solana 但未透露是否持有相关头寸
Allen Li
Allen Li
2025-09-30 06:33:48
Allen Li
Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒香港01曾担任记者。 作为一名自由撰稿人，他涉猎广泛，擅长领域包括财经、时事、体育等等。 他在财经编辑的经验基础上，结合对网络发展和文化的理解，能够以平实、贴近生活的角度引领读者探索加密世界和全球经济。
阅读更多
Crypto News in numbers
editors
作者列表 + 66 更多
2M+
全球活跃月用户数
250+
指南和评测文章
8
在市场的年资
70
国际团队作者