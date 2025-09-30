加密货币现货 ETF 审核或极速通过 山寨币ETF潮即将到来

作者 Allen Li 作者 Allen Li 关于作者 Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒、香港01曾担任记者。 ... 作者简介 分享 已复制 最后更新: 九月 30, 2025

美国证券交易委员会（SEC）正在调整加密货币现货 ETF 的监管方式，这一动作被业内解读为可能显著缩短审批周期。据《CoinDesk》援引知情人士报道，监管机构已要求部分发行商撤回此前提交的 19b-4 文件，暗示未来某些产品不再需要经历繁琐的“双轨制”审查。

商品型交易所交易产品不再需要19b-4文件

在过往制度下，申请加密货币现货 ETF 需同时满足两道程序：其一，交易所必须向 SEC 递交涉及规则修改的 19b-4 文件；其二，发行商需提交注册声明 S-1 文件。两份文件全部获批后，ETF 方能正式挂牌。整个流程往往冗长复杂，最长可能拖延至 240 天。

但随着 SEC 在本月初通过所谓“通用上市标准”，情况出现转折。根据新规，只要申请产品被界定为商品型交易所交易产品（Commodity ETPs），并且符合新设立的统一标准，就能够直接跳过 19b-4 文件的提交环节，仅凭 S-1 文件即可进入最终审核。这意味着审批时间有望从数月缩短至数周，甚至几天。

分析师：加密货币现货 ETF 审核随时会通过

彭博 ETF 分析师 James Seyffart 指出，新机制确实可能为市场带来“极速审批”的场景，但他同时强调，并没有任何确定性保证。他提醒投资者注意，目前 SEC 尚未批准 Bitwise 将旗下加密指数基金 BITW 转换为 ETF，这或许意味着监管层会采取“先来先审”的策略，逐步分批批准，也不排除同一类资产的多个产品在同一时间获批。

Honestly the odds are really 100% now. Generic listing standards make the 19b-4s and their “clock” meaningless. That just leaves the S-1s waiting for formal green light from Corp Finance. And they just submitted amendment #4 for Solana. The baby could come any day. Be ready. https://t.co/5JtfTm82Wi — Eric Balchunas (@EricBalchunas) September 29, 2025

另一位彭博 ETF 分析师 Eric Balchunas 则更加直接，表示现在几乎可以说通过概率是 100% 了。通用上市标准让 19b-4 文件及其所谓的“审核时间”完全失去意义。剩下的只是 S-1 文件，正等待美国证监会公司财务部的正式批准。而且他们刚刚为 Solana 提交了第 4 次修正案。这个“宝宝”随时可能出生（指新的ETF），大家要做好准备。

山寨币现货 ETF 上市节奏可能远超预期

过去几个月，资产管理公司在加密现货 ETF 赛道上的动作日益频繁，提交的申请覆盖 Solana（SOL）、瑞波币（XRP）、莱特币（LTC）、狗狗币（DOGE）等多种主流代币。按照旧有流程，这些申请需同时包含 19b-4 与 S-1 文件，但在新制下，市场普遍预期审核速度将明显加快，ETF 产品上市节奏可能远超此前预期。

不过，Seyffart 也提出潜在风险。他警告称，美国国内的政治与财政环境依旧不确定，如果再次出现政府关门情境，不仅 ETF 审批进程可能停滞，整个市场的信心也可能受到波动。

总的来看，SEC 的最新举措被视为对加密资产逐渐主流化的一种政策信号，但能否真正推动 ETF 快速落地，仍取决于监管部门的实际执行速度与外部环境的稳定性。