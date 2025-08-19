RWA新应用 Avalanche区块链买限量158瓶威士忌NFT

作者 Allen Li
最后更新: 八月 19, 2025

历史悠久的威士忌酒厂波摩（Bowmore） 宣布，将在 Avalanche 区块链上发行首款代币化威士忌。

此次系列将于三得利全球烈酒公司（原 Beam Suntory） 的官方网站 nft.suntory.com 开启预售。

首款代币化威士忌

本次系列采用了现实资产（RWA）代币化的模式，为每一瓶实体威士忌发行对应的数字 NFT。

根据公告，限量版波摩30年 售价 5,500美元，仅限8瓶。

更亲民的波摩12年售价 180美元，限量 150瓶。

所有 NFT 都将在 Avalanche 高性能的 C-Chain 上发行，其真实性与所有权将可在区块链上验证。

新加坡 TOKEN2049 首次亮相

该项目将在 9月30日于新加坡举办的 TOKEN2049 上正式亮相，NFT 持有者可在现场将数字资产兑换为对应的威士忌实体酒瓶。

其中，购买波摩30年 的 8位买家 将获得附带专属酒杯的特别版，同时还将有机会与 Avalanche 母公司 Ava Labs CEO Emin Gün Sirer 面对面交流。

活动当日还将举办限量主厨私房晚宴（Omakase Dinner），强调 NFT 不仅是所有权的证明，更是进入奢华体验的“通行证”。

代币化浪潮涌向奢侈品市场

这一举措是区块链与奢侈品市场结合趋势的一部分，连接实体资产与数字资产的 RWA 代币化已在金融行业引起广泛关注。

波摩顺应这一趋势，通过提供可信赖的新型所有权与交易方式，为收藏家和爱好者带来全新的选择，随着区块链普及和监管环境的完善，这类尝试正逐渐成为现实。

威士忌长期以来被视为一种在经济波动中依然能够保持价值的资产，与科技融合后，有望获得更大的关注。